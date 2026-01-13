Лазуткин о «покачивании» США Кубы: под видом экономики могут начать, как в Иране

Андрей Лазуткин, политолог:

Они (западные страны) раньше работали против стран-изгоев, как они их называли: КНДР, Иран, Куба, Венесуэла, Беларусь, Россия, которую потом туда записали, теперь уже Китай. Но в какой-то момент изгои объединились, и это стал такой форпост большого глобального Юга. То есть самое приспособленное к санкциям страны, самое идейное из того, что есть. И люди, которые имели огромный опыт в политике, лавировании между американцами и интересами национальными. В какой-то момент это был авангард. Последние несколько лет сколько было надежд на то, что сегодня многополярный мир будет построен по лекалам работы и с Китаем, и с Ираном, и с Россией. Посмотрите, какую мы логистику развернули через порты иранские. Но поскольку падает Венесуэла (не будем ее пока хоронить, там пока все-таки власть остается в руках чавистов), но завтра, допустим, они под давлением США скажут: «А мы не будем рассчитываться, допустим, с другими странами за контракты коммерческие, которые были заключены там до похищения Мадуро». То есть получается, что подвисают все поставки, которые были до этого. Венесуэла поставляет, в том числе, топливо на Кубу. 30% импортируется оттуда, и сегодня либо Мексика будет Кубу дальше поддерживать, либо там будет топливный кризис.

Американцам бомбардировки постольку-поскольку. Они всегда поступают именно относительно мягко. Потому что все равно дешевле выводить людей на протест, чем бомбить это все, вводить войска, а потом еще получать гробы. Они постараются посмотреть, как Венесуэла повлияет на Кубу. То есть это будет не день, не два. И если развернется какой-то реальный кризис, экономический, вот тогда они будут там попытаться покачать это все, либо там уже военный ультиматум в виде угрозы нападения.

То же самое с Ираном сегодня происходит. Там же как? Протесты формально начинаются по теме экономики. Хотя надо понимать, что говорят, там большая инфляция – 40% в Иране. В Аргентине 100%. Ну и ничего, никто не визжит. В Турции тоже прекрасная страна – 35% инфляция за год была. Там переворот какой-то произошел? Нет, переворот у нас только в Иране происходит.

И под видом экономики точно так же они могут примерно по такой модели начать покачивать Кубу. Но Куба никогда богато не жила, мягко говоря. И, конечно, кубинцы, они же как? Они сохранили социализм, когда мы его у себя не сохранили. То есть они все прекрасно понимали.

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