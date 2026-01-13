Спасатели по всей стране проводят рейды по домам с печным отоплением

С понижением температуры за окном повышается статистика по так называемым печным пожарам. С начала 2026 года их произошло уже 94. Не обошлось без трагедии – один человек погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели отправились в рейды, чтобы еще раз напомнить жителям страны о безопасности. Они рассказывают людям о правилах эксплуатации печей, выдают памятки и предупреждают о том, что на беду мало надо. В этом убедилась Галина Буро.

Возгорание в жилом доме в Кореличском районе, хозяин чудом остался жив. К таким огненным последствиям привела неправильная эксплуатация печи. Такая же причина пожаров в частном магазине и бане в Ивье, хозпостройках в Берестовицком и Слонимском районах. За минувшие выходные только в Гродненской области произошло пять печных пожаров. Ситуация вынуждает работников МЧС усилить профилактическую работу.

Ольга Адиева, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС:

С начала текущего года в Гродненском регионе зарегистрировано 28 пожаров, причиной 13 из которых стала неисправная печь. Согревая дом печью или камином, следует помнить, что при растопке ни в коем случае нельзя использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, всегда контролируйте процесс топки до полного сгорания дров, ни в коем случае не оставляйте топочную дверцу открытой.