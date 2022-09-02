Передать привет Президенту и поблагодарить за мир в стране. Что ещё попросили сироты у Натальи Кочановой?

Новости Беларуси. Где пишут законы, какой график работы у сенаторов и может ли Наталья Кочанова передать привет Президенту? Воспитанники социально-педагогического центра с приютом Ленинского района Минска впервые побывали с экскурсией в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юные минчане со сложной судьбой не стеснялись задавать вопросы и даже попросили спикера верхней палаты парламента передать «привет» главе государства и поблагодарить его за мир в нашей стране. Все пожелания ребят пообещали исполнить. К слову, 2 сентября маленьких гостей здесь встречали в непривычном формате. Сразу после знакомства с залами Совета Республики – сладкий стол, театральное представление и подарки.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это дети, которым семь, восемь и девять лет. Они уже четко понимают, что самое главное – это семья, мир. И, конечно, мы, взрослые, должны сделать все, что от нас зависит. Для того, чтобы, прежде всего, этим деткам создать хорошие условия, чтобы они не чувствовали себя в нашей стране «чужими». Но такого и нет, потому что в нашей стране действительно выстроена замечательная система поддержки таких детей.