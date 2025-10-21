Мужской авторитет – в Беларуси отмечают День отца

Сегодня в Беларуси отмечают День отца – праздник, который с каждым годом наполняется все более глубоким смыслом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это повод поблагодарить пап за воспитание, поддержку и личный пример, который они показывают детям. И пусть мужчины немногословны и сдержаны, но не меньше дорожат своими детьми, чем мамы. Их отношение проявляется в поступках. И для каждого малыша папа становится настоящим героем. Об осознанном отцовстве расскажет Анна Корольчук.

За свою карьеру в чемпионатах Беларуси Николай Сусло дважды завоевывал серебро и восемь раз – бронзу, становился обладателем Кубка Салея. Однако главной наградой в жизни капитан хоккейного клуба «Гомель» считает своих дочерей. В 2025 году он стал отцом в третий раз.

Николай Сусло, капитан хоккейного клуба «Гомель»:

Чувствую себя счастливым, когда есть такой тыл, семья. Для семьи Сусло Ледовый дворец буквально стал вторым домом. Как и папа, юные фигуристки много тренируются и участвуют в соревнованиях. Алиса сейчас катается на 3-й спортивный разряд, Амелия – на 3-й юношеский. И хоть красивые пируэты на льду даются с трудом, силы воли у спортсменок не занимать. К тому же всегда есть рядом тот, кто поддержит, и не только на льду. Николай Сусло:

Спорт – это тяжело. Не всегда победы, есть и поражения. Но надо брать то, что не получилось, работать над этим, тогда будут победы. Крепкая рука и взгляд, полный гордости и нежности. Современные папы все чаще выступают в роли надежного друга и наставника, хотя путь к ответственному отцовству не так прост. Еще 5 лет назад, согласно статистике, отцы проводили с детьми около 3 часов в выходные и еще меньше в будние дни. Но что гораздо важнее – две трети мужчин признавались, что хотят, чтобы этого времени было больше.