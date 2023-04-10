В Беларуси вернут практику регистрации предельных отпускных цен на лекарства – Указ Президента

Их перечень подготовят в ближайшие месяцы. Суть в том, что тот или иной препарат, который присутствует и на рынках соседних стран, будет стоить у нас ровно столько же. Это так называемый принцип референтного ценообразования. Нововведения ждут и строительную отрасль. Более объективно определять стоимость затрат при возведении объектов позволят дифференцированные индексы. Для каждой статьи расходов они различны: будь то строительно-монтажные работы либо затраты на оборудование для их проведения. Коснется это и объектов, которые ремонтируются либо модернизируются.