Белорусские и российские борцы готовятся к четвертьфиналам «Лиги Храбрых»

Сильнейшие молодые борцы из четырех стран собрались в Стайках, где в эти дни проходит международный учебно-тренировочный сбор. Белорусы и россияне готовятся к четвертьфиналам широкомасштабного проекта «Лига Храбрых», где представлены все виды борьбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Четвертый сезон «Лиги Храбрых» набирает обороты, и в конце недели начинаются поединки за выход в полуфинальную серию. В проекте Белорусской федерации борьбы и Президентского спортивного клуба принимают участие как наши ребята, так и гости из России. Команда Калининграда – дебютанты, которые вышли в четвертьфинальную стадию и полны решимости.