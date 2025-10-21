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Белорусские и российские борцы готовятся к четвертьфиналам «Лиги Храбрых»

21 октября 2025 17:44
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Сильнейшие молодые борцы из четырех стран собрались в Стайках, где в эти дни проходит международный учебно-тренировочный сбор. Белорусы и россияне готовятся к четвертьфиналам широкомасштабного проекта «Лига Храбрых», где представлены все виды борьбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские и российские борцы готовятся к четвертьфиналам «Лиги Храбрых»-2

Четвертый сезон «Лиги Храбрых» набирает обороты, и в конце недели начинаются поединки за выход в полуфинальную серию. В проекте Белорусской федерации борьбы и Президентского спортивного клуба принимают участие как наши ребята, так и гости из России. Команда Калининграда – дебютанты, которые вышли в четвертьфинальную стадию и полны решимости.

Белорусские и российские борцы готовятся к четвертьфиналам «Лиги Храбрых»-4

30 весовых категорий, три вида борьбы и юные участники до 17 лет, это все «Лига Храбрых». Впереди основной раунд, участников которых пока предсказать невозможно.

Подробнее в видео.

# Борьба

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