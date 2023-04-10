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Республиканский субботник пройдёт в Беларуси 22 апреля

10 апреля 2023 13:34
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Новости Беларуси. Правительство Беларуси назвало дату проведения общенационального субботника. Это 22 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский субботник пройдёт в Беларуси 22 апреля-1

Половину заработанных в этот день средств планируется направить на реконструкцию мемориального комплекса в Озаричах. Там во время войны фашисты уничтожили около 20 тысяч человек. Еще 50 % суммы пойдет на создание центра патриотического воспитания молодежи, который развернется на территории Брестской крепости.

# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

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