Республиканский субботник пройдёт в Беларуси 22 апреля

Половину заработанных в этот день средств планируется направить на реконструкцию мемориального комплекса в Озаричах. Там во время войны фашисты уничтожили около 20 тысяч человек. Еще 50 % суммы пойдет на создание центра патриотического воспитания молодежи, который развернется на территории Брестской крепости.