Глеб Макаренко сразится за бронзу ЧМ по борьбе U-23

Глеб Макаренко сразится за бронзу чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет. Белорус оступился в полуфинале. Сетка у него была не из легких, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже в первой схватке земляк попал на призера планетарного форума Данияла Агаева из России. Соперник пройден уверенно. Далее последовали виктории над представителями Армении и Азербайджана. В 1/2 финала довелось сражаться с грузином. Атлеты продемонстрировали осторожную борьбу. Но в итоге дальше шагнул противник.

Имеет шанс на пьедестал и Абубакар Хаслаханов. Тяжеловес завершил выступление на четвертьфинале. Однако его соперник сумел пробиться в золотую дуэль. Это позволило белорусу попасть в утешительную сетку.