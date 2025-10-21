Прямой эфир

Глеб Макаренко сразится за бронзу ЧМ по борьбе U-23

21 октября 2025 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глеб Макаренко сразится за бронзу чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет. Белорус оступился в полуфинале. Сетка у него была не из легких, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже в первой схватке земляк попал на призера планетарного форума Данияла Агаева из России. Соперник пройден уверенно. Далее последовали виктории над представителями Армении и Азербайджана. В 1/2 финала довелось сражаться с грузином. Атлеты продемонстрировали осторожную борьбу. Но в итоге дальше шагнул противник.

Имеет шанс на пьедестал и Абубакар Хаслаханов. Тяжеловес завершил выступление на четвертьфинале. Однако его соперник сумел пробиться в золотую дуэль. Это позволило белорусу попасть в утешительную сетку.

# Борьба

Другие новости рубрики

Все новости
Бориков и Салыго пополнили выездной состав «Динамо» перед матчем с «Ладой»
21 октября 2025 15:02

Бориков и Салыго пополнили выездной состав «Динамо» перед матчем с «Ладой»

Белоруска Дарья Веренич завоевала бронзу на Кубке сильнейших по художественной гимнастике
21 октября 2025 11:45

Белоруска Дарья Веренич завоевала бронзу на Кубке сильнейших по художественной гимнастике

«Динамо-Минск» уступило московскому ЦСКА на старте выездной серии чемпионата КХЛ
21 октября 2025 11:45

«Динамо-Минск» уступило московскому ЦСКА на старте выездной серии чемпионата КХЛ