Минск и Сочи подписали дорожную карту сотрудничества

От электробусов до IT-технологий. Минск и Сочи обозначили векторы партнерства на 3 года вперед. Новые маршруты определены дорожной картой по развитию и расширению межмуниципальных отношений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Документ подписали председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и глава Сочи Андрей Прошунин. Он включает более 45 пунктов по сотрудничеству в самых разных сферах, в том числе промышленности, культуре и молодежной политике.

Российским партнерам интересен белорусский опыт развития IT-технологий и технопарков. Также в фокусе внимания поставки белорусской техники: от автобусов и электробусов до коммунальных машин.