Минск и Сочи подписали дорожную карту сотрудничества

От электробусов до IT-технологий. Минск и Сочи обозначили векторы партнерства на 3 года вперед. Новые маршруты определены дорожной картой по развитию и расширению межмуниципальных отношений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
От электробусов до IT-технологий. Минск и Сочи обозначили векторы партнерства на 3 года вперед. Новые маршруты определены дорожной картой по развитию и расширению межмуниципальных отношений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Документ подписали председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и глава Сочи Андрей Прошунин. Он включает более 45 пунктов по сотрудничеству в самых разных сферах, в том числе промышленности, культуре и молодежной политике.
Российским партнерам интересен белорусский опыт развития IT-технологий и технопарков. Также в фокусе внимания поставки белорусской техники: от автобусов и электробусов до коммунальных машин.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Сегодня вызвала интерес и продукция МотоВелоЗавода, где есть новые наработки, образцы, которые мы будем в ближайшее время поставлять нашим партнерам. Кроме того, планируем уже в ноябре вместе с Министерством промышленности представить электродвигатель, разработанный предприятием Министерства промышленности, который, я думаю, даст новый толчок в развитии мототехники и велосипедов, которые, возможно, получат уже свой отечественный электродвигатель.
Андрей Прошунин, глава администрации города Сочи (Россия):
Начиная с 2012 года, нас связывает закупка пассажирского транспорта. Это автобусы на экологическом топливе, на метане, были на дизеле. Сейчас, так как Сочи является городом-курортом, мы понимаем, что экология там в приоритете, в общем-то, как и для Минска. Сейчас будем продолжать закупать электробусы.
Минск и Сочи сотрудничают с 2012 года, в частности по вопросам развития пассажирских перевозок. Только за 13 лет в Сочи поставлено более 250 автобусов, произведенных Минским автомобильным заводом.