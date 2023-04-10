«Людей доставили на берег». В Дачном посёлке под Гомелем, где утром прорвало дамбу, организовали пост спасателей

Новости Беларуси. Дачный поселок под Гомелем, где сегодня рано утром прорвало дамбу, продолжают покидать люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Дачный поселок под Гомелем, где сегодня рано утром прорвало дамбу, продолжают покидать люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для этого организован специальный пост спасателей, которые принимают заявки от жителей и помогают им переправиться вместе в безопасные места. ЧП произошло из-за того, что оказалась размыта защитная искусственная насыпь, которую сделали сами дачники. Буквально за полчаса после этого вода буквально постучалась в окна домов.
Никита Лисовский, специалист Гомельской областной организации ОСВОД:
Наши работники по тревоге выехали на катере и помогли двум жительницам с домашними питомцами выехать из затопленного дома, людей доставили на берег. Также на месте работали сотрудники МЧС. В данную минуту наши работники ОСВОД также оказывают помощь, поступила новая заявка, чтобы перевести из затопленного дома трех жителей.
Тем временем в соседнем дачном поселке Плесы, чтобы избежать повторения подобного ЧП, началось укрепление гидротехнического сооружения. В помощь местным жителям направились 100 курсантов МЧС.