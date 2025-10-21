Покупка машины без рисков. Компания «Атлант-М автомобили с пробегом» предлагает надёжный вариант

В Беларуси с начала года было продано более 37 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 14 % больше, чем в 2024. Активно развивается и живет вторичный рынок авто, десятки тысяч предложений транспорта с пробегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но найти действительно надежный и проверенный автомобиль – задача не из легких, и автолюбители подтвердят. Множество рисков, которые могут превратить любую покупку в настоящую головную боль. Избегать таких неприятностей позволяют компании, которые продают поддержанные машины с полной юридической и технической проверкой. Лидер на рынке – «Атлант-М автомобили с пробегом». Как найти надежный транспорт, рассказали эксперты компании.

– По диагностике никаких ошибок нет. Автомобиль находится на заводской гарантии.

– История обслуживания тоже дилерская?

– Полностью дилерская история обслуживания.

Минчанин Павел при выборе личного авто решил обратиться сразу в проверенную компанию «Атлант-М автомобили с пробегом». Тем самым снизил риски при покупке машины с рук у недобросовестных продавцов и исключил дорогостоящий ремонт. Эксперты с многолетним стажем работы на рынке авто помогают в выборе надежного транспорта без скрытых нюансов.

Александр Дрозд, руководитель отдела продаж «Атлант-М автомобили с пробегом»:

Все наши сотрудники подбирают автомобиль под каждого клиента, под его запрос, под его нужды. При необходимости оформляем кредит, помогаем сделать рассрочку, даем весь пакет документов для постановки автомобиля на учет. У нас можно приехать утром на своем автомобиле и буквально через час уехать на новом с пробегом.

Здесь не просто продают автомобили, а делают сервис ближе к клиентам. Из всего автопарка компании большинство машин – с дилерской историей и обслуживанием.

Влада Родовская, корреспондент:

На складе компании «Атлант-М» представлено более 400 автомобилей. У покупателей здесь есть возможность выбрать качественный транспорт без риска и лишних хлопот. Машины под любой запрос, вкус и кошелек. Надежные, и главное – проверенные.

Кстати, о проверке. Каждый автомобиль проходит строгий контроль. Оценка электронных систем, подвески и элементов кузова – в компании гарантируют юридическую чистоту и прозрачную историю транспорта.

Александр Дрозд:

Каждый клиент, который покупает у нас автомобиль, может быть уверен, что автомобиль он покупает без каких-либо обременений. За более чем 20 лет работы компания зарекомендовала себя как надежный партнер, в которой можно купить по настоящему проверенный автомобиль. По сути, на условиях как покупать новый автомобиль в салоне.