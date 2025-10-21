Самая ответственная работа – быть отцом. Пообщались с многодетным папой, воспитывающим 5 детей

В Беларуси 21 октября отмечают День отца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. К слову, почти каждый пятый папа в стране – житель столицы. И быть хорошим отцом – самая ответственная и важная работа в жизни мужчины. Стать примером, научить, защитить, объяснить и сделать это с любовью и терпением – такое может только папа. Один из них Федор Федоров. Минчанин растит пятерых детей. Как мужчине удается совмещать все обязанности? Узнала Анна Куртасова.

В этой семье всегда звучит детский смех, а в доме царит любовь. Многодетный папа успевает и обед приготовить, и уроки проверить, и поиграть с младшими. Федор Федоров один воспитывает пятерых детей: дочь Веру, а еще четверых ребят взял под опеку. Их мамы, жены Федора, не стало почти два года назад. Так, главе семейства пришлось полностью взять на себя заботу о воспитании детей. Федор считает, что к каждому ребенку нужен свой подход. Ведь вырастить и воспитать достойного человека – это кропотливая работа. С малых лет приучает детей к труду. По дому помогают старшие ребята, активно участвуют и родные.

Федор Федоров, многодетный отец:

Сам по образованию учитель физики и математики, с детьми работаю, но вот когда родилась дочка и жены не стало, конечно вопрос встал, как одному поднять всех пятерых. Первое время помогала няня. Семья – это там, где любовь, где единство.

Старшему Владимиру – 14, он увлекается программированием. Анатолию – 12, он тоже погружен в мир техники, а еще любит футбол. Маленькому Игорю – 11, он учится и пока думает, кем стать в будущем. А вот 10-летняя Жанна уже определилась. Любит готовить и мечтает стать поваром, а еще увлекается хореографией и ходит на факультатив по танцам.

Жанна Панина:

Я хочу поваром стать, потому что я смогу вкусно готовить. Дома уже стараюсь сама готовить и угощаю всю семью. Папа меня поддерживает.

Малышке Вере скоро исполнится два года. Поэтому Федор Федоров сейчас находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. По словам многодетного отца, справляться с повседневными трудностями ему также помогает поддержка со стороны государства.