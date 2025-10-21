Почему золото продолжает дорожать и что будет с долларом в Беларуси? Объяснил политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Говорят, что доллар США ничем не обеспечен и это просто бумага. Что не совсем так – у Штатов самый большой в мире золотой запас и самый большой военный бюджет. Они реально обеспечивают доллар, потому что любое правительство, которое посягает на долларовую зону, терпит либо военное поражение, либо экономический крах в виде заморозки активов. Так было до недавних пор: до глобальных санкций и момента, пока золото на мировом рынке не начал скупать Народный банк Китая.
О том, что задумали китайцы и как это отразится на наших курсах валют – расскажем в «Занимательной политологии».
Представьте, что вы купили квартиру, которая за 5 лет подорожала вдвое, а кто-то купил на эти же деньги две машины, которые подешевели. То же самое сегодня происходит с золотом и долларом.
За последние 2 года золото подорожало в два раза, а если брать отрезок длиной в 20 лет, то в 8,5 раз. И те страны, которые постоянно хранили в нем ЗВР, как Беларусь, сильно выиграли.
Андрей Лазуткин:
Россия начала резко уменьшать количество долларов и американских казначейских билетов после крымских событий в 2015 году. Это делали из-за санкций. Было понятно, что Штаты могут в любой момент заморозить активы на своей территории или в американских банках. Но разница между Беларусью и Россией в том, что русские решили заместить доллар другой западной валютой – евро и еврооблигациями.
Россию можно понять: тогда строили проект века – газопровод «Северный поток-2», у власти в Германии была Меркель, затем подписали Минские соглашения, и были надежды, что удастся заключить с Европой длительную сырьевую сделку. А российские активы, которые хранили в Бельгии, выступали страховкой от санкций. Но, как видим, это не спасло, и те самые активы сегодня заморожены – в Европе это примерно 200 миллиардов долларов из 300.
А Беларусь гораздо раньше вместо доллара и евро сделала ставку на золото, потому что Европа неоднократно вводила против нас санкции. Это привело к тому, что сегодня у нас огромные золотовалютные резервы. Для сравнения, в 2018 году (это был пик отношений с Западом) запасов было примерно 5 миллиардов долларов, а сейчас – 13. Много это или мало? Это примерно как годовой бюджет Беларуси – мы могли бы целый год финансировать госрасходы, платить пенсии, строить дороги, учить, лечит, ничего не производя и не собирая налогов. Это огромная цифра.
Андрей Лазуткин:
Но самое главное, что ЗВР растет дальше. Например, из этих 13 миллиардов три мы прибавили только за этот год. А все потому, что рост цен на золото в мире провоцируют не только военная нестабильность и санкции, когда люди покупают самый стабильный актив. Но и Китай, потому что в последние годы они массово скупают золото и обогнали по запасам Швейцарию: 2 тысячи тонн против одной. И это только по открытым источникам, потому что золота у КНР реально больше. С началом СВО китайцы скрытно покупали золото у России через Гонконг, чтобы не попасть под американские санкции, и только с октября делают это открыто, поскольку Трамп начал тарифную войну и терять нечего.
Одновременно китайцы продают свои активы в США. КНР была главными держателем их госдолга, но примерно треть – 300 миллиардов долларов – они уже вывели в золото. И, конечно, все валютные игроки, глядя на Китай, тоже покупают золото.
Но КНР не будет сидеть на злате, как дракон. Цель Китая – обеспечить золотом юань как международную валюту. Это, конечно, будет не напрямую и не завтра, но если юаню как мировой резервной валюте придется тягаться с долларом, который не обеспечен золотом, конечно, страны будут выбирать для расчетов юань, который точно не станет фантиком.
Подробности в видео.