Романов: Украина – псевдогосударство, а Беларусь является космической державой

Григорий Азаренок, СТВ:

Что-то вот ваша цивилизация западная, что-то она вот поляков каких-нибудь, румын, тем более украинцев, что-то в космос они не летают. А тут такое взаимоотношение двух стран, Союзное государство, что святая святых. Космос – святая святых. И они нас, русские братья, пустили, и мы на равных там. И вот сейчас поздравляют россияне нашего Президента уже в Кремле.

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Вот я хотел бы порассуждать на предмет того, что далеко не у каждой страны получается. Разные есть причины. Конечно, это и экономические причины, и, может быть, разные политические задачи. Но вот интересно даже – Украина. Смотрите. Конец 80-х – начало 90-х, то есть распад Союза, 1991 год. С чем остается Украина? Она остается в том числе с космическими технологиями, где были не просто предприятия, а целые отрасли, нацеленные на производство всего необходимого, ну или системообразующего для космической отрасли. Где сейчас это все находится? Ничего нет.

С чем осталась Беларусь? Беларусь осталась с промышленностью, но гораздо не то что менее развитой, но иная структура промышленности, скажем так. И о космических полетах в 90-х годах и мечтать не приходилось. И вот в 2024 году Беларусь – космическая держава. Хотя мы космической державой стали раньше, запустив спутник. Но сейчас белорусский гражданин в космосе, тогда как Украина – это хуторское, забитое, совершенно разворованное экономикой и промышленностью хуторское хозяйство. Это к вопросу о том, как по-разному могут развиваться страны.

Григорий Азаренок:

Да, вот два пути. 94-й год, избрание у нас Президента и альтернативный путь Украины или та же Прибалтика. Украину довели вообще до войны. Прибалтика вымирает без войны. Но вот, пожалуйста, вот два пути: по которому пошел Лукашенко и по которому...

Олег Романов:

И по историческим меркам совершенно ничтожный срок. Несколько десятилетий, и одна сторона – один из мировых лидеров по многим направлениям. Тогда как другая страна, это совершенно... Даже если бы не было войны. Ведь что такое Украина? Это псевдогосударство. Почему? Потому что многих элементов государства, атрибутов государства, как верховенство власти на своей территории, суверенитет, там же не было. А было внешнее управление, особо никем и нескрываемо.

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