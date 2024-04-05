«Доигрались, мудаки». Лазуткин о причинах нацистского режима в Украине

Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок, СТВ:
И больше в Риге, Литве, Вильнюсе (Вильне, белорусском древнем городе), в Эстонии – больше нигде ничего не строят. В Украине мы видим, что построили, – нацистский сатанинский ублюдочный бесовский режим, который нужно выжигать каленым железом сейчас. А мы вот оставили капсулу. Вот меня так тронула немножко история 1988 года, на этой неделе просто опубликовали это послание, а родильного дома нет.
Андрей Лазуткин, политолог:
Мрачно, Григорий, да. Причем есть же такая фраза известная, известного человека. «Доигрались, мудаки». То есть это как раз про то, про все. А почему доигрались? Потому что центр начал выращивать на периферии эти оппозиционные движения радикальные. Если думать, что это какое-то там советское изобретение уникальное, посмотрите, например, как Янукович работал с Тягнибоком. Вот эта его свобода, которую из ничего вырастили, потом сожрала всех. Вот они выращивали отморозков, чтобы Янукович во втором туре выходил с отморозком и казался чем-то прям хорошим, прекрасным по сравнению с этими упырями и нацистами. Но схема, в принципе, тоже стара как мир. Поэтому вот тогда Горбачев рассуждал так же. Чтобы сохранить какие-то управляемые более или менее силы в республиках, надо кинуть на них каких-то собак бешеных. Давайте мы кинем повсюду эти фронты народные, и они начнут резко качать какую-то повестку. А центр скажет: смотрите, мы сейчас все разрулим, все решим. Ну, кто кого съел в итоге, да? Народные фронты съели центр.
Григорий Азаренок, СТВ:
При этом эти фронты жрали КПСС, а Михаил Сергеевич решил, что он, ну вот, станет президентом, а не генсеком. А КПСС сожрите. Потом просто все рухнуло.
Андрей Лазуткин:
Да, потому что на КПСС, оказалось, что держится система управления вся. Вот прекрасные люди доигрались, что называется. А мы теперь рассуждаем, как нам СВО закончить, как нам что-то произвести тут, как закрыть рот каким-то непонятным там коммерсантам.
Вот что были за времена тогда и какие задачи мы сегодня вынуждены решать из-за тех времен. Мрачно все это. Это капсула времени, знаете, два времени, две эпохи. Но вот мы их закладываем тоже. Кто их еще достанет и с какой целью? Ну, посмотрим, да, как это все будет.
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