«Доигрались, мудаки». Лазуткин о причинах нацистского режима в Украине

Григорий Азаренок, СТВ:

И больше в Риге, Литве, Вильнюсе (Вильне, белорусском древнем городе), в Эстонии – больше нигде ничего не строят. В Украине мы видим, что построили, – нацистский сатанинский ублюдочный бесовский режим, который нужно выжигать каленым железом сейчас. А мы вот оставили капсулу. Вот меня так тронула немножко история 1988 года, на этой неделе просто опубликовали это послание, а родильного дома нет.

Андрей Лазуткин, политолог:

Мрачно, Григорий, да. Причем есть же такая фраза известная, известного человека. «Доигрались, мудаки». То есть это как раз про то, про все. А почему доигрались? Потому что центр начал выращивать на периферии эти оппозиционные движения радикальные. Если думать, что это какое-то там советское изобретение уникальное, посмотрите, например, как Янукович работал с Тягнибоком. Вот эта его свобода, которую из ничего вырастили, потом сожрала всех. Вот они выращивали отморозков, чтобы Янукович во втором туре выходил с отморозком и казался чем-то прям хорошим, прекрасным по сравнению с этими упырями и нацистами. Но схема, в принципе, тоже стара как мир. Поэтому вот тогда Горбачев рассуждал так же. Чтобы сохранить какие-то управляемые более или менее силы в республиках, надо кинуть на них каких-то собак бешеных. Давайте мы кинем повсюду эти фронты народные, и они начнут резко качать какую-то повестку. А центр скажет: смотрите, мы сейчас все разрулим, все решим. Ну, кто кого съел в итоге, да? Народные фронты съели центр.