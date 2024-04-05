Лазуткин: Президент пытается своим примером пояснить – я требую от всех так же, как от себя

Андрей Лазуткин, политолог:

Но почему в ручном режиме каждый докладывает Президенту, новому руководителю района, что он будет делать? Ну, потому что есть определенные сомнения. Вот эти люди, которые младше его там на 20 лет, на 30, вот они готовы так же работать и так же все отдать родине, всю свою жизнь? Ну, наверное, не каждый готов. И вот это сомнение определенное у Президента есть, потому что кому передавать страну и как эти люди будут потом работать, с какой отдачей. Посмотрите на наших прекрасных украинских братьев. Вот как их всех покупают на корню. То есть достаточно ввести какие-то вот огромные деньги в небогатую страну и вам за эти деньги сделают просто все. От терроризма там и заканчивая пропагандой самой мерзкой, которая была тут с 90-х годов.

Все это делается за большие деньги. Если завтра хорошие люди из американского посольства эти же деньги направят куда-то в Беларусь? По легальным каналам, нелегальным каким-то еще. Вот эти вот люди, которые сегодня назначаются на небольшие зарплаты, на сложную работу, они смогут так же работать, как работали сегодня, и не брать эти огромные деньги, которые будут крутиться вокруг?