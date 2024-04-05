Лазуткин: Президент пытается своим примером пояснить – я требую от всех так же, как от себя

Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин в эфире «Соловьев LIVE».
Андрей Лазуткин, политолог:
Но почему в ручном режиме каждый докладывает Президенту, новому руководителю района, что он будет делать? Ну, потому что есть определенные сомнения. Вот эти люди, которые младше его там на 20 лет, на 30, вот они готовы так же работать и так же все отдать родине, всю свою жизнь? Ну, наверное, не каждый готов. И вот это сомнение определенное у Президента есть, потому что кому передавать страну и как эти люди будут потом работать, с какой отдачей. Посмотрите на наших прекрасных украинских братьев. Вот как их всех покупают на корню. То есть достаточно ввести какие-то вот огромные деньги в небогатую страну и вам за эти деньги сделают просто все. От терроризма там и заканчивая пропагандой самой мерзкой, которая была тут с 90-х годов.
Все это делается за большие деньги. Если завтра хорошие люди из американского посольства эти же деньги направят куда-то в Беларусь? По легальным каналам, нелегальным каким-то еще. Вот эти вот люди, которые сегодня назначаются на небольшие зарплаты, на сложную работу, они смогут так же работать, как работали сегодня, и не брать эти огромные деньги, которые будут крутиться вокруг?
Но это большой вопрос. Поэтому нужны песни про родину, фильмы про родину, нужны победы для общей родины. Тогда и мы человека будем воспитывать. Причем взрослого человека, который уже давно руководитель, он должен понимать, что вот за это может быть смертная казнь. А вот это называется измена государству. Хотя тебе будут рассказывать, что ты просто общаешься там и что-то передаешь кому-то, какие-то сведения. Это измена. Это нельзя делать, тем более в военное время. Особенно, если ты в СМИ работаешь, ты еще более ценен для них. За меньшие деньги ты сделаешь еще больше вреда, чем дурак, который закладывает взрывчатку. Это воспитание, которое Президент пытается своим примером пояснить. Смотрите, без обид. То есть я на вас иногда кричу, ругаюсь, но я же требую от вас от всех так же, как от себя. То есть я себя не щадил, теперь не щажу вас. Этот принцип руководителя, он работает в любом мужском коллективе. Армейском, неважно, гражданском. То есть если руководитель себя нормально ведет по понятиям, ну, значит, и сотрудники тоже будут себя вести хорошо. Поэтому вот так личным примером пытаемся кадрово в том числе работать.
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