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Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании санитарной зоны на границе с Украиной

11 апреля 2024 19:53
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Женщины должны летать в космос, а не воевать. Об этом заявил Президент Беларуси сегодня, 11 апреля, по прилете в Россию в рамках рабочего визита, отвечая на вопрос о мобилизации в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но прежде журналисты поздравили Президента нашей страны с новым этапом в космическом эволюционном развитии.

– После выборов Владимир Путин говорил, что может потребоваться санитарная зона, чтобы обеспечить безопасность приграничных российских регионов – Белгородской, Курской области. А вам такая нужна?

Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании санитарной зоны на границе с Украиной-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет, в Беларуси я не вижу пока необходимости в такой зоне. Мы там очень серьезно работаем. А что касается санитарной зоны Украины с Россией – ну, ее надо еще создать… Думаю, что много будет зависеть не только от воюющих стран, но и от западных государств. Там проблемы серьезные у Украины. Они уже это признают. Не хотелось бы, чтобы Запад продолжал эту эскалацию в Украине. А эскалация – это поставка оружия, боеприпасов. И сейчас они начали поговаривать о переброске своих уже военных в Украину. Скорее всего, на границу к Беларуси. Ждем. Пусть перебрасывают.

– А как относитесь к мобилизации женщин?

Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании санитарной зоны на границе с Украиной-4

Александр Лукашенко:
Женщин? Очень отрицательно. Женщины должны летать в космос и, если уж очень захотят в армию, то ладно, пусть служат. Но заставлять женщину, которая должна рожать, в армию направлять на гибель верную, это глупость полная. Это от безысходности. Я против.

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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