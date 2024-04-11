Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании санитарной зоны на границе с Украиной

Женщины должны летать в космос, а не воевать. Об этом заявил Президент Беларуси сегодня, 11 апреля, по прилете в Россию в рамках рабочего визита, отвечая на вопрос о мобилизации в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но прежде журналисты поздравили Президента нашей страны с новым этапом в космическом эволюционном развитии. – После выборов Владимир Путин говорил, что может потребоваться санитарная зона, чтобы обеспечить безопасность приграничных российских регионов – Белгородской, Курской области. А вам такая нужна?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет, в Беларуси я не вижу пока необходимости в такой зоне. Мы там очень серьезно работаем. А что касается санитарной зоны Украины с Россией – ну, ее надо еще создать… Думаю, что много будет зависеть не только от воюющих стран, но и от западных государств. Там проблемы серьезные у Украины. Они уже это признают. Не хотелось бы, чтобы Запад продолжал эту эскалацию в Украине. А эскалация – это поставка оружия, боеприпасов. И сейчас они начали поговаривать о переброске своих уже военных в Украину. Скорее всего, на границу к Беларуси. Ждем. Пусть перебрасывают. – А как относитесь к мобилизации женщин?