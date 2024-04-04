Придыбайло: на Западе нет веры в Бога, человека. И до последнего они будут верить, что мы враги

Константин Придыбайло, тележурналист, специальный корреспондент Russia Today:

Конечно, тяжело говорить благодаря, но теракт в «Крокус Сити Холле» стал очень важным не то что звоночком, а прям битьем в набат: России нужно активно заняться политикой миграции. И вот буквально на днях в Госдуме прозвучала фраза, что почему из той же ГДР с высшим образованием люди, имеющие квалификацию, специалисты, они имеют определенные проблемы при переезде в Россию. Может быть они не сдадут экзамен на русский язык с первого раза. Но есть определенный пласт людей, которые приезжают и каким-то образом этот экзамен покупают. И с этим нужно разобраться. И вот переезд этих специалистов высокоуровневых, он уже третий год, на самом деле еще дольше. Вообще отмечают, что три года он идет нескончаемым потоком и растет.

Я много раз говорил, что Россия и Беларусь, наше пространство Союзного государства становится действительно «островком нормальной жизни, традиционной, понятной». Даже если взять истории про Запад. Нам говорили: здесь они все верующие на Западе. А ты начинаешь разбираться во всем этом. И ты понимаешь, что там ни веры в Бога, нет веры даже, прости Господи, в человека. Там вера в деньги, в войну и в некую антиРоссию. Пока мы существуем, они будут верить, что мы враги. А мы-то не называем их врагами до какого-то момента. Вот это тоже очень важно.

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