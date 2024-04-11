Сакура расцвела в ботаническом саду в Минске. Посмотрите, как это красиво!

В Центральном ботаническом саду как никогда рано зацвела сакура, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Обычно это происходит в начале мая.

Дерево находится в Саду красивоцветущих растений, недалеко от Центрального входа. Многослойные, махровые – белорозовые бутоны собирают большое количество посетителей. В Японии любование цветением сакуры – национальная традиция. Это напоминает жителям Страны восходящего солнца о красоте и быстротечности жизни. Цветет она недолго. Поэтому тем, кто хочет увидеть сакуру во всем ее великолепии, стоит поторопиться.

Андрей Котов, научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Обычно она цветет неделю-две. Если будет прохладно в период цветения, то может быть на несколько дней больше или, наоборот, меньше.