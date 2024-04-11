Прямой эфир

Сакура расцвела в ботаническом саду в Минске. Посмотрите, как это красиво!

11 апреля 2024 19:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Центральном ботаническом саду как никогда рано зацвела сакура, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Обычно это происходит в начале мая.

Сакура расцвела в ботаническом саду в Минске. Посмотрите, как это красиво!-1

Дерево находится в Саду красивоцветущих растений, недалеко от Центрального входа. Многослойные, махровые – белорозовые бутоны собирают большое количество посетителей. В Японии любование цветением сакуры – национальная традиция. Это напоминает жителям Страны восходящего солнца о красоте и быстротечности жизни. Цветет она недолго. Поэтому тем, кто хочет увидеть сакуру во всем ее великолепии, стоит поторопиться.

Сакура расцвела в ботаническом саду в Минске. Посмотрите, как это красиво!-4

Андрей Котов, научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Обычно она цветет неделю-две. Если будет прохладно в период цветения, то может быть на несколько дней больше или, наоборот, меньше.

Сакура расцвела в ботаническом саду в Минске. Посмотрите, как это красиво!-7

Кстати, деревья японской вишни в Минске растут всего в трех местах: это Сендайский сквер, ботанический сад и парк Дружбы народов.

# Растения и цветы # общество

Другие новости рубрики

Все новости
На месте концлагеря «Шталаг-352» состоялась церемония возложения
11 апреля 2024 19:36

На месте концлагеря «Шталаг-352» состоялась церемония возложения

«Белорусы это заслужили!» Церемония награждения отечественных космонавтов: как это было?
11 апреля 2024 19:21

«Белорусы это заслужили!» Церемония награждения отечественных космонавтов: как это было?

Эту новинку уже ждут в России! БЕЛАЗ презентовал электросамосвал – в чём его уникальность?
11 апреля 2024 19:17

Эту новинку уже ждут в России! БЕЛАЗ презентовал электросамосвал – в чём его уникальность?

Бригадные тактические учения с боевой стрельбой прошли на полигонах четырёх областей Беларуси
11 апреля 2024 19:15

Бригадные тактические учения с боевой стрельбой прошли на полигонах четырёх областей Беларуси

Лукашенко о полёте Василевской: это величайшая победа нашей страны, народ наш это заслужил
11 апреля 2024 18:41

Лукашенко о полёте Василевской: это величайшая победа нашей страны, народ наш это заслужил

Лукашенко – журналистам: «Мы сегодня очень нужны России, как и Россия нам!
11 апреля 2024 18:40

Лукашенко – журналистам: «Мы сегодня очень нужны России, как и Россия нам!

Лукашенко о космосе: у нас девчата покрепче, поэтому мы готовы в программу российскую уже внедриться
11 апреля 2024 18:39

Лукашенко о космосе: у нас девчата покрепче, поэтому мы готовы в программу российскую уже внедриться

Геноцид белорусского народа в годы ВОВ – трагическая история деревни в Полоцком районе
11 апреля 2024 17:55

Геноцид белорусского народа в годы ВОВ – трагическая история деревни в Полоцком районе

Борьба с браконьерством – в Минской области усиливают контроль за выловом рыбы
11 апреля 2024 17:47

Борьба с браконьерством – в Минской области усиливают контроль за выловом рыбы

Военачальник и командир гвардейской кавалерии! Вспоминаем о подвигах Героя СССР Павла Брикеля
11 апреля 2024 17:47

Военачальник и командир гвардейской кавалерии! Вспоминаем о подвигах Героя СССР Павла Брикеля

Здесь была совершена одна из первых массовых расправ над евреями – карательная операция под Слуцком
11 апреля 2024 17:47

Здесь была совершена одна из первых массовых расправ над евреями – карательная операция под Слуцком

Сотрудница Калинковичского лесхоза: мы трудимся для детей и внуков, потому что результат – спустя 80 лет
11 апреля 2024 17:41

Сотрудница Калинковичского лесхоза: мы трудимся для детей и внуков, потому что результат – спустя 80 лет