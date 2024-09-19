Роман Протасевич о зарплате белорусских заводчан: начинающим айтишникам такое не снится

Проект «Азаренок. Напрямую». О помиловании, амнистии, войне и переговорах интервью Григория Азаренка с блогером Романом Протасевичем.
Проект «Азаренок. Напрямую». О помиловании, амнистии, войне и переговорах интервью Григория Азаренка с блогером Романом Протасевичем.
Григорий Азаренок, СТВ:
Расскажите сейчас о вашей жизни, как живете, как работаете, как коллектив, как люди, сколько раз вы отмечаетесь в местном РУВД, КГБ, еще где-то, сколько прослушки в квартире и так далее.
Роман Протасевич, блогер:
Прослушки не мерил, но, если честно, не собираюсь, но в любом случае скрывать нечего, как говорится, от товарища майора. Ну, это, безусловно, шутка была.
Григорий Азаренок:
А тут захочешь даже скрыть, хрен что получится, но это так.
Роман Протасевич:
Ну да. Значит, в чем суть? Я спокойно работаю. Если вдруг кто-то до сих пор не знает, расскажу, что я работаю электросварщиком на Минском электротехническом заводе. Наше производство занимается производством трансформаторных генераторов, кажется, как-то так это правильно будет звучать. Работаем на энергетику. Работа, безусловно, сложная, но в хорошем смысле по-настоящему мужская. Более того, почему, было достаточно тоже много вопросов, почему я выбрал именно сварщика. Да, скажу очень просто, я открыл вакансии. И просто стал искать и сравнивать наиболее востребованные профессии на рынке труда с каким-то наилучшим соотношением относительно сил и умений, которые нужно затрачивать по отношению к получаемым деньгам. И я вам скажу так, что да, я вот именно по этим критериям и выбрал, потому что на самом деле это одна из самых востребованных специальностей с хорошими зарплатами и так далее. Но если вдруг кто не знал, то сейчас в целом на абсолютном большинстве предприятий и заводов зарплаты такие, которые не снятся начинающим айтишникам. Это абсолютно точно.
Григорий Азаренок:
А еще соцпакеты там всякие.
Роман Протасевич:
Да, да, да. То есть сейчас вот даже в Минске получать, ну я не знаю, 2-2,5 тысячи рублей на госзаводах, это можно вот даже с нуля придя и пройдя трехмесячное обучение. Абсолютно реальные зарплаты, которые можно получать. Понятное дело, что все равно все может зависеть немного от специальности, но в целом получать даже две тысячи в Минске, две тысячи рублей, это абсолютно реально. И это уже деньги, на которые действительно можно нормально жить. И поэтому, опять же, возвращаясь к словам о том, что режим вот-вот рухнет, в экономике все плохо и так далее.
Григорий Азаренок:
Настроение у заводчан? В каких все сидят чатах, значит, забастовочных?
Роман Протасевич:
Да все заинтересованы только в том, чтобы работать, потому что есть возможность зарабатывать, и я скажу честно, вот особенно у нас в цеху, у нас есть люди, которые мужики-сварщики, которые получают по 9-10 тысяч рублей. То есть да, это люди с большим опытом, но они работают сверхурочно, они действительно выполняют огромные объемы работы и так далее, но они зарабатывают эти деньги. Им вся эта политика не нужна. Они зарабатывают хорошие деньги, они кормят семью, они думают о будущем и работают, пашут как кони. Вы думаете, им захочется лезть в какую-то политику и что-то там писать в чате, когда никогда в жизни никому это не упало? То есть лично у нас, во всяком случае, такой коллектив, который заинтересован исключительно в том, чтобы работать и честно зарабатывать деньги.
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