Роман Протасевич о зарплате белорусских заводчан: начинающим айтишникам такое не снится

Проект «Азаренок. Напрямую». О помиловании, амнистии, войне и переговорах интервью Григория Азаренка с блогером Романом Протасевичем.

Григорий Азаренок, СТВ:

Расскажите сейчас о вашей жизни, как живете, как работаете, как коллектив, как люди, сколько раз вы отмечаетесь в местном РУВД, КГБ, еще где-то, сколько прослушки в квартире и так далее. Роман Протасевич, блогер:

Прослушки не мерил, но, если честно, не собираюсь, но в любом случае скрывать нечего, как говорится, от товарища майора. Ну, это, безусловно, шутка была. Григорий Азаренок:

А тут захочешь даже скрыть, хрен что получится, но это так.

Роман Протасевич:

Ну да. Значит, в чем суть? Я спокойно работаю. Если вдруг кто-то до сих пор не знает, расскажу, что я работаю электросварщиком на Минском электротехническом заводе. Наше производство занимается производством трансформаторных генераторов, кажется, как-то так это правильно будет звучать. Работаем на энергетику. Работа, безусловно, сложная, но в хорошем смысле по-настоящему мужская. Более того, почему, было достаточно тоже много вопросов, почему я выбрал именно сварщика. Да, скажу очень просто, я открыл вакансии. И просто стал искать и сравнивать наиболее востребованные профессии на рынке труда с каким-то наилучшим соотношением относительно сил и умений, которые нужно затрачивать по отношению к получаемым деньгам. И я вам скажу так, что да, я вот именно по этим критериям и выбрал, потому что на самом деле это одна из самых востребованных специальностей с хорошими зарплатами и так далее. Но если вдруг кто не знал, то сейчас в целом на абсолютном большинстве предприятий и заводов зарплаты такие, которые не снятся начинающим айтишникам. Это абсолютно точно.

Григорий Азаренок:

А еще соцпакеты там всякие. Роман Протасевич:

Да, да, да. То есть сейчас вот даже в Минске получать, ну я не знаю, 2-2,5 тысячи рублей на госзаводах, это можно вот даже с нуля придя и пройдя трехмесячное обучение. Абсолютно реальные зарплаты, которые можно получать. Понятное дело, что все равно все может зависеть немного от специальности, но в целом получать даже две тысячи в Минске, две тысячи рублей, это абсолютно реально. И это уже деньги, на которые действительно можно нормально жить. И поэтому, опять же, возвращаясь к словам о том, что режим вот-вот рухнет, в экономике все плохо и так далее. Григорий Азаренок:

Настроение у заводчан? В каких все сидят чатах, значит, забастовочных?