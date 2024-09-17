Лазуткин рассказал, в чём заключается наше единство

Андрей Лазуткин, политолог:

Первая часть выступления касалась народного единства. Но надо понимать, как оно вообще достигается. Вот мы с вами провели стрим, да, или там показали Президента, провели какие-то концерты. И что, мы получили единство после этого? Как вы думаете?

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну, вообще, проверяется, получили мы единство или нет, уже в бою, в столкновениях цивилизаций. Будет буря, и поборемся мы с ней.

Андрей Лазуткин:

Хотя бы на выборах мы это единство проверяем. На каждых выборах было процентов 20. Всегда у нас какая-то либо прозападная группа, из нее выделяется протестная группа, процентов 5, которая может активно работать. То есть, в принципе, если брать общо, такого единства мнения у нас не было никогда за все годы. В 90-е, в нулевые, потом и сейчас.

Но в чем тогда наше единство? Сегодня уникальная ситуация, когда все наши вот эти вот группы, маленькие, большие в обществе, они все едины в том, что нам не надо воевать. Вот это единство против войны сегодня нас объединяет. Поэтому в избирательной кампании, кроме там встреч и какого-то марафона концертного, идет очень сильная военная тема. То есть нам объясняют, подробно рассекречивая документы даже определенные, что смотрите, есть угрозы определенные, мы на их фоне проводим выборы. Если единства этого не будет, то растет вероятность чего? Раскола и военной интервенции. Но, опять же, нужно провести два стрима, попугать еще немножко людей и показать им документы КГБ. Нужно похвалить.