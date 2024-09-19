Протасевич о белорусской оппозиции: люди начинают уходить даже из штаба

Наша страна развивается и процветает, несмотря на попытки вмешательства извне. А старания беглых дестабилизировать обстановку не приносят плоды. Старые схемы уже не работают, а новые идеи сгенерировать они не могут. Люди за ними не пойдут, отметил блогер. Это ведет оппозицию к краху.

Роман Протасевич, блогер:

Очень много говорят, а веса это не имеет никакого. Достаточно посмотреть на стремительно падающую аудиторию, посмотреть, что даже из штаба люди, как с тонущего корабля, начинают уходить. Лучше для них точно не будет. Почему? Потому что они просто продолжают терять абсолютно все, хотя, если так разобраться, там уже и терять-то нечего.

Роман Протасевич один из тех, кто получил второй шанс на новую жизнь. Молодой человек признал свою вину, раскаялся в содеянном. Президент Беларуси помиловал бывшего оппозиционера, приговоренного к восьми годам колонии усиленного режима. Роман Протасевич решил воспользоваться шансом во благо своей страны. Сейчас молодой человек работает на электротехническом заводе.