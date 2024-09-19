4 белорусских заказника получили финансирование на развитие туризма – рассказываем, что будет и где

Четыре белорусских заказника получили финансирование на развитие экологического туризма. Направление перспективное – за 2023 год экспорт туристических услуг по нему увеличился в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Увидеть зубров и краснокнижных птиц, проехать на дрезине по уникальному заповедному пути и даже почувствовать себя робинзоном на самом большом белорусском острове – все это сегодня дополняется инфраструктурой в рамках международного проекта при финансовой поддержке наших ближайших союзников – России. Галина Буро уверена, туристу будет очень интересно.

Десятки видео такого вояжа разлетаются по соцсетям. Необычное путешествие по узкоколейной дороге по белорусским джунглям в республиканском ландшафтном заказнике «Озеры» появилось два года назад. О нем стали узнавать все больше людей, и на 2023 год пришелся настоящий туристический бум. Чтобы и дальше сохранять ажиотаж, поддержать ремонтом решили и саму дорогу.

Галина Буро, корреспондент:

Например, этот узкоколейный железнодорожный мост через озеро Белое был построен в 1966 году. Он является единственным в стране, перекинутым через водоем такого типа. И занимает вторую строчку по протяженности – длина 122 метра. Безопасность такого эксклюзивного объекта необходимо постоянно поддерживать.

На мосту заменили шпалы, в целом по всему маршруту выровняли стыки и убрали зазоры на рельсах для более гладкого скольжения дрезины. На четырех остановках по маршруту от Святого болота до торфяников туристы могут увидеть краснокнижных обитателей реликтового леса и озеро ледникового периода, а информацию о них теперь и прочитать на специальных стендах.

Феодосий Владышевский, генеральный консул России в Гродно:

Было выделено Российской Федерацией более 1 миллиона 300 тысяч долларов. Это серьезные средства, они были направлены в рамках сотрудничества с Программой развития ООН. И, конечно, сохранению таких мест в России отдается большой приоритет.

Не только «Озеры», но еще и три белорусских заказника в рамках проекта получили финансирование на развитие инфраструктуры. Поддержать решили туристические изюминки. Так, в Налибоках – это сплавы на байдарках и мотопрогулки. В Освейском – водный маршрут на самый большой белорусский остров Ду. Правительством страны уделяется большое значение сохранению и развитию особо охраняемых территорий. Этому способствуют вырученные средства от экотуризма – только за 2023 год почти полмиллиона путешественников.