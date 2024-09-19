VIII фестиваль музыки «В Шеметово у Шостаковичей» стартовал в Мядельском районе

Международный фестиваль музыки «В Шеметово у Шостаковичей» вот уже в восьмой раз объединил любителей классики, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Мероприятие посвящено известному композитору XX века Дмитрию Шостаковичу.

Его предки жили рядом с деревней Шеметово Мядельского района. Именно здесь по традиции и стартует фестиваль. В местном костеле уже прошли первые концерты. Перед публикой выступил народный струнный ансамбль «Амелия» из Молодечно. Коллектив исполнил произведения Дмитрия Шостаковича, Михаила Клеофаса Огинского и других великих композиторов. Отметим, в фестивале принимают участие и зарубежные музыканты.

Екатерина Цурганова, заместитель директора Мядельской детской школы искусств:

Приезжают сюда артисты из Франции, в частности, Жером Гишар, который уже неоднократно бывал у нас, знаменитый гобоист, и Шарлот Жуяр – тоже знаменитая скрипачка из Франции. Благодаря этому фестивалю даже в Мядельском районе любителей классической музыки становится больше.

Вход на все концерты свободный. Ближайший в эту субботу пройдет в агрогородке Нарочь.