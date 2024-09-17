Лазуткин о противодействии внешнему влиянию на Беларусь: Лукашенко всегда разрывал клановые связи

Андрей Лазуткин, политолог:

Единство – это не только про то, что вчера человека мы не могли убедить, а сегодня убедили, теперь мы едины.

Григорий Азаренок, СТВ:

Нет, ну кое-что оправдывает все наши слова, потому что мы говорили, рассказывали о том, что после майданов, после смут, когда общество разделяется, то туда залазят все кому не лень. И начинают друг друга убивать, начинается война, боевые действия и так далее.

Андрей Лазуткин:

То есть они всегда залазят через какие-то кланы и группировки внутри власти. То есть если уже власть совсем какая-то расхлябанная, эти кланы и группировки уже не во власти, они сами по себе. Там мафия какая-нибудь, ОПГ, преступность, наркотрафик. Возьмите республики Средней Азии, там много этого всего есть, скажем, какие-то группы типа сект, исламские радикалы и все прочее. Если у вас слабое государство, у вас еще есть группа не во власти, а вне ее, которая легко становится каналами внешнего влияния. Ну, допустим, у вас более-менее нормальное государство. Ну тогда у вас есть условное такое политбюро, где каждая властная фигура может иметь каких-то своих сторонников внутри власти, которых она тянет и покрывает. Коррупционные какие-то связи.

Американцы очень-очень внимательно анализируют любую правящую группу. У них такой элитный подход. Вот они смотрят условно на наше правительство и пытаются понять, кто с кем работает, кто с кем дружит, не дружит, какие там отношения. Если вы построили систему, где эти кланы есть, это уже для них половина победы. То есть они найдут там, с кем работать, рано или поздно. Ну а кроме правительства есть еще экономика, например.

Вот мы сегодня контролируем все точки извлечения прибыли в ней. В Беларуси контролируем. В России, посмотрите, там появились вот эти корпорации, которые имеют интересы, которые конфликтуют зачастую с военной операцией. То есть вот когда там что-то продается на Запад, потом перестает продаваться, люди начинают играть не то чтобы против России, но о чем-то договариваться в ущерб интересам боевых действий. Нам такое надо в Беларуси? Наверное, нет. Не надо допускать ситуацию войны, но первая предпосылка для единства – это не формировать кланы внутри власти. Поэтому это то, что наш Президент делал всегда, и до СВО, и после первых выборов, и всю свою карьеру он разбивает любые связи, которые устойчиво формируются. Причем неважно, это связи, которые смотрят на Польшу или еще куда-то. Неважно, коррупционные это вещи, некоррупционные. Он смотрит, кто с кем, и вот это все постоянно надо разгруппировывать и тасовать в колоду. Если этого не делать, то вот, пожалуйста, есть примеры наших всяких республик СНГ, где происходили перевороты, и вот фракция внутри бывшей власти брала уже на себя новую власть. Поэтому вот это и есть то самое единство. А уже какая-то внешняя обертка, да, это концерты, это агитационная кампания, это наше с вами выступление, но это не главное. Это уже такая вишенка на торте. А торт сам строился 30 лет. Вот такая система уникальная для России.