Лазуткин: цена 1939 года – Победа в войне в 1945-м

Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас часто Батька говорит: ну не было раньше Беларуси, не было, а теперь есть. И это один из субъектов нашей региональной и мировой политики. Если бы у нас не было субъектности, если бы у нас не было такого политика, как Лукашенко, если бы у нас не было суверенитета, ну, та или иная страна выбирала бы, забирала бы наших мужчин на войну и женщин в бордели. Это очевидно.

Андрей Лазуткин, политолог:

Были же и политики, такие как Машеров, например, которые тоже имели огромный авторитет, сопоставимый с президентским нашим. То есть это были лидеры, которые передавали эту эстафетную палочку. И сегодня мы опять в такой же ситуации, когда есть национальный лидер, который нас формирует как суверенное государство. Ну, так получилось. Если бы не было 1939 года, чем бы мы были сегодня? В лучшем случае каким-то огрызком. А в худшем случае, возможно, было бы поражение в войне. Естественно, до Москвы дошли бы быстрее. Потому что тогда решался каждый день, каждый километр, дойдут или нет. Вот если бы они начинали бросок не от западной нашей границы белорусской, а от Минска, то вполне могли бы еще и дойти. То есть цена 1939 года – это потом Победа в 1945-м. Только поэтому, хотя был чудовищно сложный период оборонительных боев в 1941 году.