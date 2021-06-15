Исследуют природу и составляют поделки из вторсырья. Рассказываем, как дети отдыхают в лагере с экологической направленностью

Новости Беларуси. «Лето – это маленькая жизнь», – поется в известной песне, ведь в солнечные деньки хочется больше гулять, заниматься спортом, да и просто запасаться витаминами на предстоящую зиму. Особенно актуально это для детей. За каникулы им нужно набраться сил на предстоящий учебный год и провести лето не только весело, но и с пользой для организма. Один из лучших вариантов – отправиться в лагерь, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Тут и питание сбалансированное, и много занятий, чтобы не заскучать. Каждый год вожатые придумывают что-то новое, поэтому ребенок приезжает со своим набором впечатлений. Отправимся в летние лагеря и узнаем о новшествах оздоровления.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Самое простое и близкое для родителей – записать ребенка в школьный лагерь с дневным пребыванием. После учебных будней идти по знакомой дорожке на смену необычно, но ребята быстро привыкают, что учеба ушла на второй план и строгие учителя теперь ведут игры и конкурсы. Их здесь каждый день проходит огромное количество.

Утро ребята традиционно начинают с зарядки. Она помогает настроиться на предстоящий активный день. В Шашковской средней школе действует два летних лагеря. Один простой, а второй профильный, с экологической направленностью. Его идея проста. Воспитатели решили, что проводить время на природе хорошо, а изучать ее попутно – еще лучше. Тем более в школе большая коллекция исследований на тему биологии. В самом лагере работают различные тематические площадки. Скучать маленьким посетителям не приходится. Всего их, кстати, 30. Каждый день – тематический.

Татьяна Копач, начальник летнего оздоровительного профильного лагеря «Верасок»:

День у нас проходит под знаком чего-то. Например, сегодня у нас День бережливости, и ребята с удовольствием будут играть с Гномом-Экономом. У нас есть команда защитников энергии, сегодня они сами будут контролировать весь процесс, поэтому самоуправление как таковое прослеживается. Первый день был Днем безопасности, потому что в любом случае ребята должны быть защищены и знать, как себя вести в различных ситуациях. Запланирован День духовности. Мы очень хотим, чтобы ребята посетили церковь в агрогородке, она очень красивая, у нас замечательный настоятель, отец Сергий, он проведет экскурсию, познакомит с иконами, со временем строительства и расскажет, какие правила поведения во время священнослужения.

Экскурсии в природу – у нас есть экологическая тропа, в рамках которой ребята посещают различные станции. Есть станция «Криничка», «Озеро надежды», куда дети приходят и исследуют природу, которую населяют различные экосистемы. У нас есть и самые маленькие, которые в первый раз пришли, мы им рады и встречаем с нетерпением. Есть те, кто уже постоянно, каждый год приходит. Возраст разнообразный. Если профильный лагерь, мы брали с четвертого по седьмой класс, так как детки биологического направления, чтобы им было уже интересно, осознанно приступать к изучению биологии. А наши площадки – с первого по третий класс, более маленькие. Я считаю, что такие лагеря необходимы, потому что родители на работе, у всех занятость. Такое небольшое подспорье, как оздоровительный лагерь, поможет каждому родителю немножко освободить свое время и провести его с пользой воспитанникам лагеря.

Программа лагеря традиционно насыщенная. Есть творческие минутки. Например, ребята составляют поделки из вторсырья. Необычные материалы здорово помогают им развивать воображение. Для любителей активных игр в лагере проводится много спортивных состязаний. Это не только мини-спартакиады, но и игры на свежем воздухе, многие из которых дети узнают впервые. Участвуют, конечно, с удовольствием.

Ярослав Большаков, ученик Шашковской средней школы:

Тут один игрок катает мешочек почти по земле. Участники должны прыгать, чтобы их не задел мешок. Если мешок кого-то задел, то он следующий должен катить мешок по земле. – Ты часто выигрываешь в этой игре?

– Меня часто не задевают.

Большое внимание уделяется и познавательной части. Викторины и тематические опросы для ребят проводят сказочные персонажи, чтобы было веселее и интереснее. Сами педагоги активно включаются в игру. Говорят, так и на несколько лет помолодеть можно, тем более что приятные хлопоты начинаются еще задолго до открытия лагеря. Нужно ведь каждый день наполнить новыми впечатлениями. «Это поднимает настроение». Дети поделились впечатлениями об отдыхе в летнем оздоровительном лагере

Лилия Кириленко, воспитатель летнего оздоровительного лагеря «Криничка»:

Если что-то интересное попадается, думаешь – ага, это можно в лагере потом применить. Советуемся с завучем по воспитательной работе. Конечно же, здесь учитываются интересы детей. Дети очень любят флешмоб, танцевать, что-то совместное, когда каждый может проявить себя. Любят игры с мячом. Мы играем в массовые игры, когда можно показать свои способности как лидера, детям это тоже очень нравится. Каждый здесь проявляет себя в любой игре. У нас есть свой план, по которому мы работаем, советуемся с педагогами, с детьми, чтобы им было интересно. Готовиться нужно, что уж тут говорить. Время на это нужно потратить. Естественно, детям нужно, чтобы были какие-то атрибуты. Они любят, если мяч, то не один, а много, если обручи – тоже. Чтобы было весело и настроенное у детей не пропадало.

Впрочем, что-что, а настроение в лагере ребята точно не теряют. На лицах только улыбки, ведь даже свободной минутки нет, чтобы заскучать. Некоторые дети приходят в лагерь каждый год. Уж очень им нравится активное лето.

Полина Ковалевская, ученица Шашковской средней школы:

Я уже не в первый раз тут, много была, и мне очень нравится. Я отдыхаю в профильном биологическом лагере «Верасок», и, кроме отрядных мероприятий в школе и на ее территории, мы каждый день ходим на экскурсии. Так, мы уже побывали на станции электробиологической тропы «Криничка», «Озеро надежды», в лесничестве и путешествовали по новым улицам родного агрогородка. Тут разные загадки загадывают, мне очень нравится, мы все вместе отгадываем – очень весело.

Арина Кулаковская, ученица Шашковской средней школы:

Я не в первый раз тут отдыхаю, но мне нравится, тут много детей, с которыми можно познакомиться. К нам преподаватели хорошо относятся. Когда мы хотим куда-то отойти, надо всегда спрашивать. Много игр придумывают. Играли в «Летел лебедь» и прыгали на скакалке. Я думаю, можно пойти в лагерь, подружиться, и чтобы было хорошее настроение.

Заполненность в лагере стопроцентная. К каждому ребенку здесь найдут свой подход, помогут раскрыться и интересно провести летние каникулы, а самое главное – научат быть частью большой и дружной команды. Лилия Кириленко:

Самое главное, чему мы хотим их научить, – это дружить, чтобы они ценили это качество. Естественно, доброта, научиться находиться в коллективе тоже очень важно, чтобы ребенок не чувствовал себя одиноким, не ходил куда-то под кустиком посидеть, отдохнуть, а чтобы ему было комфортно в обществе.