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Роман Протасевич: я бы хотел обратиться с просьбой поменьше распространять слухи и домыслы

14 июня 2021 13:48
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Новости Беларуси. Во время брифинга МИД на вопросы журналистов ответил и Роман Протасевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он заявил, что участие в пресс-конференции исключительно добровольное, это его выбор и его решение. Протасевич подчеркнул, что сотрудничает со следствием, а также рассказал о своих родителях, которые сейчас находятся в информационном вакууме.

Роман Протасевич: я бы хотел обратиться с просьбой поменьше распространять слухи и домыслы-1

Роман Протасевич:
Хочу обратиться с просьбой не распространять дальнейшие слухи по одной простой причине. Потому что настоящим заложником всей ситуации, которая развивалась вокруг меня, стала, во-первых, София, которая оказалась просто заложником ситуации. Во-вторых, что не мене важно, мои родители, которые сейчас находятся в Польше в условиях информационного вакуума.

Роман Протасевич: я бы хотел обратиться с просьбой поменьше распространять слухи и домыслы-4

Господа, просто подумайте, как реагировали бы ваши матери, если бы вы оказались в таких же местах, как и я, и вам бы говорили о том, что вашего сына избивают. Хотя это абсолютно, абсолютно не так. Я, опять же, говорю, что вы все меня сейчас видите – я чувствую себя абсолютно прекрасно.

Поэтому я бы хотел все-таки обратиться с просьбой поменьше распространять слухи и домыслы, которые не имеют под собой никакого подтверждения.

# МИД Беларуси # общество # Роман Протасевич # Софья Сапега # Фотофакт

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