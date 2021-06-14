Роман Протасевич: я бы хотел обратиться с просьбой поменьше распространять слухи и домыслы

Новости Беларуси. Во время брифинга МИД на вопросы журналистов ответил и Роман Протасевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он заявил, что участие в пресс-конференции исключительно добровольное, это его выбор и его решение. Протасевич подчеркнул, что сотрудничает со следствием, а также рассказал о своих родителях, которые сейчас находятся в информационном вакууме.

Роман Протасевич:

Хочу обратиться с просьбой не распространять дальнейшие слухи по одной простой причине. Потому что настоящим заложником всей ситуации, которая развивалась вокруг меня, стала, во-первых, София, которая оказалась просто заложником ситуации. Во-вторых, что не мене важно, мои родители, которые сейчас находятся в Польше в условиях информационного вакуума.