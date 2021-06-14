Роман Протасевич: я бы хотел обратиться с просьбой поменьше распространять слухи и домыслы
Новости Беларуси. Во время брифинга МИД на вопросы журналистов ответил и Роман Протасевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он заявил, что участие в пресс-конференции исключительно добровольное, это его выбор и его решение. Протасевич подчеркнул, что сотрудничает со следствием, а также рассказал о своих родителях, которые сейчас находятся в информационном вакууме.
Роман Протасевич:
Хочу обратиться с просьбой не распространять дальнейшие слухи по одной простой причине. Потому что настоящим заложником всей ситуации, которая развивалась вокруг меня, стала, во-первых, София, которая оказалась просто заложником ситуации. Во-вторых, что не мене важно, мои родители, которые сейчас находятся в Польше в условиях информационного вакуума.
Господа, просто подумайте, как реагировали бы ваши матери, если бы вы оказались в таких же местах, как и я, и вам бы говорили о том, что вашего сына избивают. Хотя это абсолютно, абсолютно не так. Я, опять же, говорю, что вы все меня сейчас видите – я чувствую себя абсолютно прекрасно.
Поэтому я бы хотел все-таки обратиться с просьбой поменьше распространять слухи и домыслы, которые не имеют под собой никакого подтверждения.