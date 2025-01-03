Родились под бой курантов! В Беларуси вручили подарки от Президента новогодним детям

Подарки от имени Президента мамам и малышам, появившимся на свет в первые минуты 2025 года, 3 декабря вручили в роддомах Минска, Лиды, Гродно и Витебска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие первенцы нового года оказались не первыми в семье. В целом, стоит отметить беспрецедентное внимание в нашей стране к маленьким белорусам. Охрана материнства и детства давно стала визитной карточкой нашего здравоохранения. Беларусь занимает 25-ю позицию из 179 государств в рейтинге самых комфортных для материнства стран. По сопровождению беременности и организации родов Беларусь входит в топ 50 лучших стран мира. Опыт по созданию службы перинатальной помощи взят за основу в России и других странах СНГ. Это сложно представить: врачи выхаживают младенцев весом от 500 грамм. Причем, выживаемость детей с экстремально низкой массой тела составляет более 80 %. Это один из самых высоких показателей в европейском регионе. Для семей с детьми в Беларуси разработана разветвленная система дотаций. Всего их 11 видов: по материнству, семейные, по временной нетрудоспособности, по уходу за детьми. В 2024 году на систему государственных пособий направлено почти 3,5 миллиарда рублей. Помощь получает фактически каждый пятый ребенок. В стране поддерживаются и современные подходы к зачатию. Государство выделяет супружеским парам льготные кредиты на проведение экстракорпорального оплодотворения. А четыре года назад по указу Президента каждая белорусская семья при наличии показаний получила возможность одной бесплатной попытки ЭКО. Ребенок под елку. Как сделать лучший подарок стране? Репортаж Полины Королевы.

Пока мы с вами слушали бой курантов и мысленно заглядывали в будущее, надеясь на исполнение самых сокровенных желаний, у кого-то мечты сбывались. В первые минуты нового года на свет появилось пятеро малышей. Двое – в Гродненской области, по одному – в Витебской и Минске. Маму из столицы дочь осчастливила в первую же минуту наступившего 2025-го. Ольга Заяц:

Мне показали такой клубочек, приложили. Не могла поверить своему счастью, осознание пришло намного позже, уже, наверное, в реанимации я пролежала, может, часов шесть, и до меня уже там стало доходить, что я мама.

Долгожданного первенца, появившегося на свет благодаря первой попытке ЭКО, Ольга с мужем Дмитрием назвали Мирой, что сегодня очень символично. Отец уже познакомился с дочкой, но по долгу службы вернулся на границу защищать рубежи. Вообще, жизнь девочки началась ярко. По новогодней традиции мамам, принесшим новую жизнь в первые мгновения нового года, вручили подарки от Президента. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Для нашего Президента ничего важнее, чем мирное, спокойное и счастливое детство наших белорусских малышей. Он каждую минуту делает все для того, чтобы именно таковым оно и было. Я уверена, что Президент пожелал бы вам, чтобы это был далеко не последний малыш, который у вас родился, как он всегда говорит, – и три, и четыре. Те, кто должны, сделать все, чтобы наши дети в такой спокойной стране росли, все для этого сделают, чтобы в ваших таких крепких, отличных семьях рождалось как можно больше малышей, и они ни в чем не нуждались и жили счастливо.

Корзинка с детским набором, в котором много полезностей, сертификат для покупки бытовой техники на сумму 3 тысяч рублей, набор витаминов для мамы и малыша. А также букет – весенний, чтобы настроение было таким же цветущим. Впрочем, это далеко не все презенты, которые мамы получают от государства.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Медицинская помощь является неотъемлемой частью желания рождать детей. Это абсолютно верно вами подмечено, потому что, когда существует доступная медицина, когда существует качественная медицина, тогда, когда ты идешь к доктору, не опасаясь за то, что там могут причинить какой-то вред здоровью, это, конечно, стимулирует и мотивирует в том числе рождение детей. Подробности в сюжете.

Не только медицина, но и многокомпонентная поддержка оказывается родителям. И начинается она еще до рождения малышей. Например, с отпуска по уходу за ребенком (он один из самых длительных даже на постсоветском пространстве), далее – бесплатное медицинское сопровождение и 11 госпособий. Среди тех, кто сегодня получает подарки от Президента, и Диана Парфенова с маленькой Елизаветой. Девочка появилась на свет в Гродненском областном перинатальном центре. Она стала вторым ребенком в семье. Дома малышку ждут трехлетний брат Тимофей и папа.

Диана Парфенова:

Мы думали, немножко позже будет, но получилось, что на Новый год, поэтому для нас это теперь двойной праздник, и Новый год, и День рождения, мы рады, все ждали.