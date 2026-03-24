Баскетболисты «Минска» в матче Единой молодежной лиги ВТБ уступили «Локомотиву-Кубани»

Баскетболисты «Минска» потерпели поражение в домашнем поединке чемпионата Единой молодежной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская команда принимала «Локомотив-Кубань» из Краснодарского края. Гости владели инициативой со стартовых минут. После третьей четверти отставание «Минска» было минимальным – 50:51. Но в заключительном отрезке «Локомотив» увеличил отрыв и завершил матч в свою пользу со счетом 76:68. Самым результативным игроком в составе нашей команды был Данила Семенюк. В его активе 23 очка. 25 марта команды встретятся вновь.