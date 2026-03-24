«Гомель» проиграл солигорскому «Шахтеру» в матче четвертьфинальных серий Кубка Президента

Сегодня, 24 марта, состоялись два шестых матча четвертьфинальных серий Кубка Президента. «Гомель» принимал солигорский «Шахтер», а жлобинский «Металлург» дома сыграл с «Витебском», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый период в Жлобине оказался безголевым. Во втором гости счет открыли, но «Металлург» вскоре забросил две шайбы и вышел вперед. В третьем отрезке форвард Максим Усков увеличил преимущество хозяев. «Металлург» нанес поражение «Витебску» – 3:1, выиграл серию со счетом 4:2 и стал вторым полуфиналистом Кубка Президента. Первую путевку добыл Славутич.

«Гомель» на домашней арене провалил первый период, пропустив три безответные шайбы. А во второй 20-минутке реабилитировался и восстановил реноме. На второй перерыв команды ушли с ничейным счетом 3:3. Защитник «Шахтера» Цулыгин в третьем отрезке вывел свою команду вперед. А затем Максим Петров поразил ворота хозяев, «Шахтер» выиграл – 5:3. Счет в серии стал равным – 3:3. Судьба путевки в следующий раунд решится в седьмом матче.