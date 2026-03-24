Прямой эфир

Финальный этап Кубка Содружества по биатлону в Мурманске отменен из-за погодных условий

24 марта 2026 18:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Финальный этап Кубка Содружества по биатлону, который должен был пройти в Мурманске с 30 марта по 6 апреля, отменен из-за погодных условий, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Причина – отсутствие снега. В связи с ранней оттепелью трасса не соответствует требованиям безопасности. Итоги Кубка Содружества нынешнего сезона подвели по пяти проведенным этапам. Обладателем главного трофея у мужчин стал Эдуард Латыпов. Наш Антон Смольский занял второе место. Отставание от лидера составило 18 очков. У женщин с минимальным преимуществом в один бал победила Кристина Резцова. Белорусские биатлонистки Динара Смольская и Анна Сола расположились на 4-й и 5-й позициях.

# Биатлон

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеисты «Немана» сравняли счет в серии против «Юности»
24 марта 2026 11:21

Хоккеисты «Немана» сравняли счет в серии против «Юности»

Кирилл Рабчинский стал лучшим игроком группового этапа SEHA-лиги
24 марта 2026 11:16

Кирилл Рабчинский стал лучшим игроком группового этапа SEHA-лиги

Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Майами
24 марта 2026 11:11

Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Майами