Финальный этап Кубка Содружества по биатлону в Мурманске отменен из-за погодных условий

Финальный этап Кубка Содружества по биатлону, который должен был пройти в Мурманске с 30 марта по 6 апреля, отменен из-за погодных условий, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причина – отсутствие снега. В связи с ранней оттепелью трасса не соответствует требованиям безопасности. Итоги Кубка Содружества нынешнего сезона подвели по пяти проведенным этапам. Обладателем главного трофея у мужчин стал Эдуард Латыпов. Наш Антон Смольский занял второе место. Отставание от лидера составило 18 очков. У женщин с минимальным преимуществом в один бал победила Кристина Резцова. Белорусские биатлонистки Динара Смольская и Анна Сола расположились на 4-й и 5-й позициях.