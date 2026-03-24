Сборная Беларуси по футболу готовится к товарищескому поединку с командой Кипра

Национальная сборная Беларуси по футболу накануне прибыла на Кипр, где проведет первый из двух запланированных спаррингов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Ганчаренко, главный тренер национальной команды Беларуси по футболу:

Понимая то, что уже скоро игра, мы должны были сегодня команду привести, скажем так, в чувство, и мы хорошо поработали как над восстановлением, так и над некоторыми тактическими моментами в защите.

Понятно, что уже какие-то наброски есть, 2-3 фамилии, в которых не то что сомневаемся, мы думаем, как лучше найти какие-то связки. А учитывая то, что у нас и «Макслайн» и «Динамо-Минск», в большей степени, наверное, будем отталкиваться от того, что должны работать в связке, хотя тоже не факт, потому что какие-то моменты надо учитывать и со стороны Кипра.

После тренировки наставник нашей сборной поздравил полузащитника Евгения Яблонского с отметкой в 50 матчей, проведенных за национальную команду. Виктор Гончаренко подчеркнул, что ориентиром должна быть цифра 100. Ведь это практически будет означать участие в финальных раундах чемпионатов Европы и мира. И все игроки сборной должны к этому стремиться.