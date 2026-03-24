«Динамо-Минск» одолело московских одноклубников в матче Кубка Гагарина

Первую шайбу минского «Динамо» в плей-офф забросил Егор Бориков. На второй минуте второго периода нападающий «зубров» хлестко бросил в дальнюю девятку и открыл счет. Нелегко пришлось гостям на этом отрезке матча. «Минчане» доминировали, демонстрировали атакующую мощь, но реализовать свои шансы не смогли. А вот в третьем периоде сначала Дарэн Диц реализовал большинство, а затем «зубры» вновь грамотно разыграли лишнего – отличился капитан Андрей Стась – 3:0.

Лукашенко с трибуны наблюдает за хоккейным поединком «Динамо-Минск» и московского «Динамо»

Хоккеисты минского «Динамо» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина на домашней площадке одержали победу над московскими одноклубниками, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Была хорошая боевая игра. Первая игра, все были заряжены. Мы дисциплинированно сыграли. Конечно, результатом мы довольны. Вратари сыграли, держали в игре очень здорово, как и их вратарь. То, что забили в большинстве, – здорово.

Второй матч плей-офф между минским и московским «Динамо» состоится в четверг, 26 марта.