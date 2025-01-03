Караник: сохранение материнства и детства – это один из краеугольных камней идеологии нашего государства

Подарки от имени Президента мамам и малышам, появившимся на свет в первые минуты 2025 года, 3 декабря вручили в роддомах Минска, Лиды, Гродно и Витебска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие первенцы нового года оказались не первыми в семье. В целом, стоит отметить беспрецедентное внимание в нашей стране к маленьким белорусам. Охрана материнства и детства давно стала визитной карточкой нашего здравоохранения.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Поручение главы государства – поздравить все такие семьи, чтобы еще раз продемонстрировать, что сохранение традиционных семейных ценностей, сохранение материнства и детства – это одни из краеугольных камней идеологии нашего общества и идеологии нашего государства. Каждый белорус, они должны быть уверены в том, что они всегда находятся под защитой государства, и они всегда будут пользоваться поддержкой государства, потому что от этого зависит будущее нашей страны. И мы надеемся о том, что вот такого счастья будет становиться все больше.
Родились под бой курантов! В Беларуси вручили подарки от Президента новогодним детям.