Караник: сохранение материнства и детства – это один из краеугольных камней идеологии нашего государства

Подарки от имени Президента мамам и малышам, появившимся на свет в первые минуты 2025 года, 3 декабря вручили в роддомах Минска, Лиды, Гродно и Витебска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие первенцы нового года оказались не первыми в семье. В целом, стоит отметить беспрецедентное внимание в нашей стране к маленьким белорусам. Охрана материнства и детства давно стала визитной карточкой нашего здравоохранения.