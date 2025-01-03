Свыше тысячи белорусов элегантного возраста пригласили на показ балета «Щелкунчик»
Диалог поколений продолжили в Большом театре оперы и балета. Около тысячи белорусов элегантного возраста пригласили на показ балета «Щелкунчик», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это посетители центров социального обслуживания населения, представители советов пожилых и волонтеры Минской области.
В фойе гостей встретили Дедушка Мороз и Снегурочка. Здесь же подготовили и интерактивную программу. Перед показом гости смогли на мгновение вернуться в беззаботное детство, вспомнить колядные песни и традиции.
Очень приятно прийти в Большой театр. И такая атмосфера очень приятная. Дед Мороз, Снегурочка, все. Пофотографировались, походили.
Это традиция в Новый год смотреть «Щелкунчик» везде.
Наталья Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Мы видим, насколько старшему поколению, нашим гражданам очень нравится Большой театр в Беларуси. Это рождественская сказка, «Щелкунчик». И мы, конечно же, понимаем, что это не только в Минске, в Минской области. Такие мероприятия проходят и в областных центрах, и в районных центрах. Концерты, спектакли. И это не может не греть души наших граждан.
Марафон «От всей души» стал замечательной традицией в период новогодних праздников. Встречи в таком формате – возможность еще раз поблагодарить людей в возрасте за их вклад в развитие нашей страны. Ведь их трудовой путь – основа, которая позволила расти и развиваться нашему государству.