Свыше тысячи белорусов элегантного возраста пригласили на показ балета «Щелкунчик»

Диалог поколений продолжили в Большом театре оперы и балета. Около тысячи белорусов элегантного возраста пригласили на показ балета «Щелкунчик», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это посетители центров социального обслуживания населения, представители советов пожилых и волонтеры Минской области.

В фойе гостей встретили Дедушка Мороз и Снегурочка. Здесь же подготовили и интерактивную программу. Перед показом гости смогли на мгновение вернуться в беззаботное детство, вспомнить колядные песни и традиции.

Очень приятно прийти в Большой театр. И такая атмосфера очень приятная. Дед Мороз, Снегурочка, все. Пофотографировались, походили.

Это традиция в Новый год смотреть «Щелкунчик» везде.