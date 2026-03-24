От первых медалей до создания инфраструктуры – как зарождалось олимпийское движение в Беларуси

Национальному олимпийскому комитету Беларуси – 35, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История начинается с 1991 года, за это время в отечественной спортивной отрасли накопилось множество достижений: от олимпийских наград до уникальной инфраструктуры по всей стране. Выстроенная система работы НОК стала крепким фундаментом для современного спорта, где опираясь на бесценный опыт предшественников, строится победное будущее. Генассамблея НОК Беларуси начала работу в Минске. На Генеральной Ассамблее подвели итоги работы, а также состоялось торжественное чествование тех, кто внес наибольший вклад в развитие движения. О том, как это было, расскажут наши корреспонденты.

Каждый юбилей – это в первую очередь подведение итогов и поздравления. Самое главное от главы государства. Эта дата – прекрасный повод вспомнить о славной истории олимпийского движения в независимой Беларуси. За прошедшие годы НОК внес значимый вклад в развитие спорта высших достижений, популяризацию массовой физической культуры и здорового образа жизни. Убежден, что ваша организация и впредь останется центром притяжения для тех, кому близки олимпийские идеалы, кто готов самоотверженно работать во имя Родины.

В честь знаковой даты НОК изготовлено исключительное художественное изделие. Этот объект, воплощающий в себе традиции, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО, стал примером того, как высокие олимпийские идеалы переплетаются с вековыми традициями нашего народа. НОК был образован в 1991 году, но самое важное событие произошло спустя почти 2,5 года, на 101-й сессии Международного олимпийского комитета в Монако. С этой минуты белорусские спортсмены начали писать национальную историю спорта. Наш олимпийский комитет стал полноправным членом всемирной организации. Первую олимпийскую награду суверенной Беларуси принесла легенда отечественной гребли – Екатерина Карстен.