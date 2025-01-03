Приоритеты председательства Беларуси в ЕАЭС: на что стоит сделать акцент в союзе в 2025-м – мнение политолога

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас.

Наступил 2025 год, как говорил классик, покой нам только снится, тем более что в 2025 году Беларуси предстоит председательство в нашем геоэкономическом блоке – Евразийском экономическом союзе. Александр Лукашенко направил обращение главам государств – членам ЕАЭС, где обозначил приоритеты белорусского председательства в этой интеграционной организации. И эти приоритеты, как обычно, по-нашему, определены четко и конкретно. Прежде всего, это промышленная и технологическая кооперация. Для этого Беларусь предлагает активизировать реализацию совместных проектов и программ в сферах информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, электротранспорта, микроэлектроники, робототехники и новых материалов.

Сотрудничество по этим направлениям позволит создать новые импортозамещающие производства и наладить выпуск совместной продукции под евразийским брендом. Это нужно для того, чтобы придать стимул собственному производству, особенно в условиях санкций и выдавливания нашей продукции с других рынков. Наши противники рассчитывают сдерживать нас в развитии и при этом хотят совершить рывки в перечисленных выше сферах, чтобы потом никто их уже не смог догнать, поэтому мы должны работать на опережение.