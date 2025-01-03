Приоритеты председательства Беларуси в ЕАЭС: на что стоит сделать акцент в союзе в 2025-м – мнение политолога

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас.
Наступил 2025 год, как говорил классик, покой нам только снится, тем более что в 2025 году Беларуси предстоит председательство в нашем геоэкономическом блоке – Евразийском экономическом союзе. Александр Лукашенко направил обращение главам государств – членам ЕАЭС, где обозначил приоритеты белорусского председательства в этой интеграционной организации. И эти приоритеты, как обычно, по-нашему, определены четко и конкретно. Прежде всего, это промышленная и технологическая кооперация. Для этого Беларусь предлагает активизировать реализацию совместных проектов и программ в сферах информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, электротранспорта, микроэлектроники, робототехники и новых материалов.
Сотрудничество по этим направлениям позволит создать новые импортозамещающие производства и наладить выпуск совместной продукции под евразийским брендом. Это нужно для того, чтобы придать стимул собственному производству, особенно в условиях санкций и выдавливания нашей продукции с других рынков. Наши противники рассчитывают сдерживать нас в развитии и при этом хотят совершить рывки в перечисленных выше сферах, чтобы потом никто их уже не смог догнать, поэтому мы должны работать на опережение.
Алексей Дзермант:
В ЕАЭС нам также нужно повышать уровень продовольственной безопасности союза, и для этого белорусская сторона предлагает сконцентрировать усилия на развитии селекции и семеноводства. Так мы обеспечиваем свою независимостью от западных технологий и сырья, а это, как оказалось, важнейшая вещь, без которой нельзя говорить о продовольственной безопасности, критической зависимости от Запада мы здесь просто не можем позволить.
Нам необходимо единое транспортное пространство с принятием равных условий и обеспечением справедливой конкуренции, особенно при выполнении воздушных перевозок между странами ЕАЭС. Также мы предлагаем отмену разрешительной системы на все виды международных автомобильных перевозок грузов в третьи страны и из них. Мировая логистика перестраивается, поэтому и на нашем пространстве должна действовать единая транспортная сеть, логика, которая позволяла бы обходить все барьеры и чинимые нам препятствия.
Одно из важнейших условий интеграции – выравнивание условий хозяйственной деятельности, создание общей и прозрачной конкурентной среды на внутреннем пространстве союза. При этом ключевое значение тут имеет именно формирование общих энергетических рынков ЕАЭС – от цен на энергоресурсы зависит конечная цена и конкурентоспособность нашей продукции.
Подробности в видео.