Прямой эфир

Белоруски находят баланс во всем – пообщались с многодетной мамой, работающей в таможенных органах

24 марта 2026 18:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские женщины успешно находят баланс между службой на благо государства и любимой семьей. Это доказывают настоящие профессионалы своего дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наталья Савицкая из приграничного и одного из самых многодетных районов нашей страны – Столинского – совмещает материнство со службой в таможенных органах.

У нее свой уникальный код женственности, переданный через поколения на Полесье. Трудолюбие как главная черта, красота – как рецепт счастья, долг – как правило жизни.

От первого лица – репортаж Кристины Протосовицкой. 

Белоруски находят баланс во всем – пообщались с многодетной мамой, работающей в таможенных органах-2

Наталия Савицкая, главный инспектор таможенного поста «Пинск»:
Я Савицкая Наталия – инспектор таможенной службы первого ранга, являюсь многодетной мамой трех детей. В детстве мечтала быть учителем, потому что в школе у меня был учитель, который был для меня идеалом, очень хотелось быть похожей на нее. Проработав заведующей детским садом, потом учителем английского языка в школе, потом заместителем директора по воспитательной работе, захотелось что-то немножко в жизни изменить. Какое-то совершенство, дисциплинированность. Так получилось, что в 2016 году я уже работала в таможенных органах. Я считаю, что белорусская женщина, она и есть сильная женщина, и у каждой белорусской женщины есть своя история.

Белоруски находят баланс во всем – пообщались с многодетной мамой, работающей в таможенных органах-4

Белорусская женщина на данный момент имеет все возможности, чтобы развиваться. Отдаем ребенка в детский сад, мы можем выйти на работу. Вот я в год вышла на работу. Потому что строили квартиру и надо было зарабатывать деньги. Сейчас столько возможностей закончить всякие курсы, курсы онлайн, даже если ты до декрета в какой-то сфере работала и тебе эта сфера не нравится, сейчас это можно настолько легко изменить.

Подробнее смотрите в видео.

# Год белорусской женщины # Многодетные семьи в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
К Пасхе в магазинах Беларуси появится новый вид мороженого
24 марта 2026 18:22

К Пасхе в магазинах Беларуси появится новый вид мороженого

ГАИ Минска проводит профилактическую акцию «СТОП-ПАРКОВКА»
24 марта 2026 17:52

ГАИ Минска проводит профилактическую акцию «СТОП-ПАРКОВКА»

Книгу «Россия и Беларусь. История многовекового братства» представили на выставке-ярмарке в Минске
24 марта 2026 17:50

Книгу «Россия и Беларусь. История многовекового братства» представили на выставке-ярмарке в Минске