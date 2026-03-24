Белоруски находят баланс во всем – пообщались с многодетной мамой, работающей в таможенных органах

Белорусские женщины успешно находят баланс между службой на благо государства и любимой семьей. Это доказывают настоящие профессионалы своего дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наталья Савицкая из приграничного и одного из самых многодетных районов нашей страны – Столинского – совмещает материнство со службой в таможенных органах.

У нее свой уникальный код женственности, переданный через поколения на Полесье. Трудолюбие как главная черта, красота – как рецепт счастья, долг – как правило жизни.