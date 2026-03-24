Белоруски находят баланс во всем – пообщались с многодетной мамой, работающей в таможенных органах
Белорусские женщины успешно находят баланс между службой на благо государства и любимой семьей. Это доказывают настоящие профессионалы своего дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наталья Савицкая из приграничного и одного из самых многодетных районов нашей страны – Столинского – совмещает материнство со службой в таможенных органах.
У нее свой уникальный код женственности, переданный через поколения на Полесье. Трудолюбие как главная черта, красота – как рецепт счастья, долг – как правило жизни.
От первого лица – репортаж Кристины Протосовицкой.
Наталия Савицкая, главный инспектор таможенного поста «Пинск»:
Я Савицкая Наталия – инспектор таможенной службы первого ранга, являюсь многодетной мамой трех детей. В детстве мечтала быть учителем, потому что в школе у меня был учитель, который был для меня идеалом, очень хотелось быть похожей на нее. Проработав заведующей детским садом, потом учителем английского языка в школе, потом заместителем директора по воспитательной работе, захотелось что-то немножко в жизни изменить. Какое-то совершенство, дисциплинированность. Так получилось, что в 2016 году я уже работала в таможенных органах. Я считаю, что белорусская женщина, она и есть сильная женщина, и у каждой белорусской женщины есть своя история.
Белорусская женщина на данный момент имеет все возможности, чтобы развиваться. Отдаем ребенка в детский сад, мы можем выйти на работу. Вот я в год вышла на работу. Потому что строили квартиру и надо было зарабатывать деньги. Сейчас столько возможностей закончить всякие курсы, курсы онлайн, даже если ты до декрета в какой-то сфере работала и тебе эта сфера не нравится, сейчас это можно настолько легко изменить.
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