Реутова: проявление террористической угрозы – высшая мера должны быть, неважно, какого пола и возраста человек

Григорий Азаренок, СТВ: После Мачулищ, после Гродно была жесткая команда на проведение зачистки. И показывать эту сволочь каждый день. Интересно, наши либералы, которые любят спрашивать: «А у вас никаких душевных смут нет?», на силовиков не будете ничего говорить? Ну ладно.

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим победу в Великой Отечественной войне и ситуацию на фронте СВО. В гостях журналист Полина Реутова и корреспондент RT Константин Придыбайло.

Полина Реутова, журналист:

А что, должны быть душевные смуты по отношению к людям, которые несут террористическую угрозу? Либерда очень любит жалеть девку, которая приперла этот бюст. Погиб один человек. А сколько пострадало? А причем здесь эти люди? Или вы так же будете оценивать подобные события, если ваш антагонист на каком-нибудь сборище припрет взрывчатку, вы тоже будете с пониманием относиться? Что такое? Она же не знала!

Григорий Азаренок:

Закладывали бомбу около детского сада в 2021 году.

Полина Реутова:

Всякое проявление террористической угрозы, неважно, в отношении кого, – это нулевая толерантность, высшая мера должны быть. Неважно, какого пола, возраста человек.

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