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Реутова: проявление террористической угрозы – высшая мера должны быть, неважно, какого пола и возраста человек

05 мая 2023 19:31
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим победу в Великой Отечественной войне и ситуацию на фронте СВО. В гостях журналист Полина Реутова и корреспондент RT Константин Придыбайло.  

Григорий Азаренок, СТВ:  
После Мачулищ, после Гродно была жесткая команда на проведение зачистки. И показывать эту сволочь каждый день. Интересно, наши либералы, которые любят спрашивать: «А у вас никаких душевных смут нет?», на силовиков не будете ничего говорить? Ну ладно.  

Реутова: проявление террористической угрозы – высшая мера должны быть, неважно, какого пола и возраста человек-1

Полина Реутова, журналист:  
А что, должны быть душевные смуты по отношению к людям, которые несут террористическую угрозу? Либерда очень любит жалеть девку, которая приперла этот бюст. Погиб один человек. А сколько пострадало? А причем здесь эти люди? Или вы так же будете оценивать подобные события, если ваш антагонист на каком-нибудь сборище припрет взрывчатку, вы тоже будете с пониманием относиться? Что такое? Она же не знала!  

Григорий Азаренок:  
Закладывали бомбу около детского сада в 2021 году.  

Полина Реутова:  
Всякое проявление террористической угрозы, неважно, в отношении кого, – это нулевая толерантность, высшая мера должны быть. Неважно, какого пола, возраста человек.  

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# Национальная безопасность # общество # Григорий Азарёнок # Полина Реутова # Фотофакт

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