Победители конкурса рисунка «Хатынь глазами детей» посетили Дворец Независимости

Новости Беларуси. «Хатынь глазами детей». Выставку лучших работ патриотического конкурса рисунков разместили в зале торжественных церемоний Дворца Независимости. Творческое состязание прошло в марте и объединило более полутора тысяч начинающих художников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята отразили в своих картинах важность сохранения исторической памяти. Из всего многообразия работ жюри выбрало 20 лучших. Пригласить победителей конкурса во Дворец и организовать экспозицию предложил Александр Лукашенко. О проекте ему рассказали во время республиканского субботника.

5 мая вместе с родителями и педагогами ребята прибыли на экскурсию. То, что в одном из залов выставляются их работы, стало настоящим шоком и самым неожиданным подарком.

Мария Шкут, ученица средней школы № 2 Ляховичей:

Я очень рада, что глава нашей страны Александр Григорьевич дал такую возможность побывать во Дворце Независимости. Я очень счастлива, что попала сюда. Дворец просто великолепен, тут очень красиво.

Глеб Арказов, ученик Гимназии-колледжа искусств им. Ахремчика:

Юбилейная дата 80-летия памяти Хатыни – для нас эта дата гремела даже не начавшись. Дети приняли такую инициативу и начали действовать.

Елизавета Жур, ученица средней школы № 128 Минска:

Я передала в своей картине трагедию о потери родителей, потому что во время Великой Отечественной войны многие дети потеряли родителей.