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Победители конкурса рисунка «Хатынь глазами детей» посетили Дворец Независимости

05 мая 2023 19:22
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Новости Беларуси. «Хатынь глазами детей». Выставку лучших работ патриотического конкурса рисунков разместили в зале торжественных церемоний Дворца Независимости. Творческое состязание прошло в марте и объединило более полутора тысяч начинающих художников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Победители конкурса рисунка «Хатынь глазами детей» посетили Дворец Независимости-1

Ребята отразили в своих картинах важность сохранения исторической памяти. Из всего многообразия работ жюри выбрало 20 лучших. Пригласить победителей конкурса во Дворец и организовать экспозицию предложил Александр Лукашенко. О проекте ему рассказали во время республиканского субботника. 

Победители конкурса рисунка «Хатынь глазами детей» посетили Дворец Независимости-4

5 мая вместе с родителями и педагогами ребята прибыли на экскурсию. То, что в одном из залов выставляются их работы, стало настоящим шоком и самым неожиданным подарком.   

Победители конкурса рисунка «Хатынь глазами детей» посетили Дворец Независимости-7

Мария Шкут, ученица средней школы № 2 Ляховичей:  
Я очень рада, что глава нашей страны Александр Григорьевич дал такую возможность побывать во Дворце Независимости. Я очень счастлива, что попала сюда. Дворец просто великолепен, тут очень красиво.  

Победители конкурса рисунка «Хатынь глазами детей» посетили Дворец Независимости-10

Глеб Арказов, ученик Гимназии-колледжа искусств им. Ахремчика:  
Юбилейная дата 80-летия памяти Хатыни для нас эта дата гремела даже не начавшись. Дети приняли такую инициативу и начали действовать.  

Победители конкурса рисунка «Хатынь глазами детей» посетили Дворец Независимости-13

Елизавета Жур, ученица средней школы № 128 Минска:  
Я передала в своей картине трагедию о потери родителей, потому что во время Великой Отечественной войны многие дети потеряли родителей.  

Победители конкурса рисунка «Хатынь глазами детей» посетили Дворец Независимости-16

Для гостей подготовили обширную увлекательную программу: рассказали, как создавался Дворец и какие важные мероприятия проходили в этих стенах. Мальчики и девочки активно задавали вопросы, фотографировали интерьеры и друг друга. Такой подарок главы государства юные белорусы точно запомнят на всю жизнь.  

# Государственная социальная политика # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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