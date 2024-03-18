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«Из экологически чистых материалов». Как в Минске благоустраивают зоны отдыха?

18 марта 2024 17:41
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Какие перемены ожидают Минск во дворах, парках и скверах, на центральных площадях, в тихих зонах отдыха и на любимых пляжах? О благоустройстве столицы поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Что касается зон отдыха, которые мы традиционно уже четыре года подряд обустраиваем ежегодно в каждом районе города по две такие территории. Они действительно радуют минчан, отличаются своей экологичностью. Минимум затрат, то есть вообще городского бюджета там нет, очень хорошо помогают предприятия, организации района. О каких территориях в 2024 году идет речь?

«Из экологически чистых материалов». Как в Минске благоустраивают зоны отдыха?-1

Дмитрий Мартинкевич, заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Сегодня 45 таких зон отдыха обустроено. Если говорить, какие виды работ там выполняются, то в первую очередь это очистка территории, вырубка дикорастущей поросли. Производится отсыпка тропиночной системы из экологически чистых материалов, устанавливаются малые архитектурные формы, обустраиваются детские игровые площадки, спортивные участки.

Екатерина Забенько:
Это пример того, как с минимумом вложений можно получить очень хороший результат, который действительно любят жители Минска.

Дмитрий Мартинкевич:
Да, все верно. В обустройстве таких зон отдыха активно принимают участие предприятия города Минска за счет собственных средств. Поэтому практически без вложения бюджетных средств эти зоны отдыха образуются на территории столицы. 2024 год не исключение. Запланировано 18 зон отдыха обустроить в текущем году на территории Минска. Эти зоны отдыха будут открываться ко Дню Независимости Республики Беларусь и Дню города, как это уже сложилось. Сами районы выбирают тематику именно этих зон отдыха и очень креативно подходят к исполнению того или иного благоустройства в зонах отдыха. Ближе к праздникам уже будет известно, где эти места появятся.

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# Отдых # общество # Екатерина Забенько # Дмитрий Мартинкевич

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