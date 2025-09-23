«Надо блюсти свои интересы» – Лукашенко о проблеме с обслуживанием белорусских самолётов в Казахстане

Начинаем с «вопроса номер один»! Именно так, принимая с докладом премьер-министра, Президент охарактеризовал промышленную отрасль, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. ВВП демонстрирует небольшой рост, но, если разложить экспорт «по полочкам», то приросли за счет экспорта услуг.

А вот продажи товаров на внешние рынки «просели». И эти ошибки нужно исправлять – таково требование главы государства к правительству. При этом свои поручения Александр Лукашенко дополнил четкими глаголами: организовывать, напрягаться и продавать.

Поддержать, помочь, подсказать – вот философия отношения власти к производителям товаров и услуг. Например, фермеры терпят убытки из-за неурожая яблок. Поэтому в правительстве готовы поддержать их приемлемым кредитом на выгодных условиях. Про отстаивание своих интересов на внешнем контуре Президент скажет особо. Благодаря дипломатии санкции с «Белавиа» американцы сняли, а крылья компании пытаются подрезать партнеры по ЕАЭС.