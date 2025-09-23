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«Надо блюсти свои интересы» – Лукашенко о проблеме с обслуживанием белорусских самолётов в Казахстане

23 сентября 2025 16:37
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Начинаем с «вопроса номер один»! Именно так, принимая с докладом премьер-министра, Президент охарактеризовал промышленную отрасль, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. ВВП демонстрирует небольшой рост, но, если разложить экспорт «по полочкам», то приросли за счет экспорта услуг.

А вот продажи товаров на внешние рынки «просели». И эти ошибки нужно исправлять – таково требование главы государства к правительству. При этом свои поручения Александр Лукашенко дополнил четкими глаголами: организовывать, напрягаться и продавать.

Поддержать, помочь, подсказать – вот философия отношения власти к производителям товаров и услуг. Например, фермеры терпят убытки из-за неурожая яблок. Поэтому в правительстве готовы поддержать их приемлемым кредитом на выгодных условиях. Про отстаивание своих интересов на внешнем контуре Президент скажет особо. Благодаря дипломатии санкции с «Белавиа» американцы сняли, а крылья компании пытаются подрезать партнеры по ЕАЭС.

«Надо блюсти свои интересы» – Лукашенко о проблеме с обслуживанием белорусских самолётов в Казахстане-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще один вопрос – перелеты от частных казахских компаний через Беларусь. Наши самолеты там не обслуживаются, не заправляются. Российские точно такие они заправляют и обслуживают, белорусские – нет. Надо выправлять ситуацию. Вот сейчас на особый контроль вопрос поставили. 

Нам надо блюсти и соблюдать свои интересы. Если они совпадают с другими странами – хорошо. Не совпадают – ищем компромисс. То есть по-человечески. Потому что Казахстан нам не чужая страна. Это страна, с которой мы в ЕАЭС. Мы всегда имели хорошие отношения с Казахстаном. Портить эти отношения не надо. Но интерес надо блюсти.

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# Александр Лукашенко

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