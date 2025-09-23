Промышленно-инновационный форум собрал в Минске более сотни компаний из Беларуси, России и Китая
От передовых технологий в машиностроении до цифровой трансформации и даже конкурса сварщиков. Все это обширная программа белорусского промышленно-инновационного форума. Он стартовал 23 сентября и собрал более сотни компаний из Беларуси, России и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая площадка – это возможность не только обменяться профессиональным опытом и найти деловых партнеров, но и детально обсудить вопросы промышленного сотрудничества. Свои наработки презентовали представители промышленных предприятий и IT-сферы.
Андрей Дрык, директор по развитию и маркетингу выставочного предприятия «Экспофорум»:
То, что хочет промышленность, то, что может частный бизнес, и то, что могло бы более активно, хотя оно и активно участвует в процессе цифровизации нашей Беларуси, оно это все делается. Но единой платформы объединяющей пока что нет. Поэтому именно в рамках данной выставки и проводится наша конференция, которая позволит услышать друг друга государству, бизнесу и насущным потребностям предприятия. Потому что предприятие должно выходить на новый цифровой уровень. Может быть, даже с использованием искусственного интеллекта.
Использование искусственного интеллекта и автоматизации процессов позволяет производителям быть более адаптивными к изменениям на рынке. Так, в рамках форума представили новые технологии в этой сфере. С ними можно было познакомиться на шести отраслевых выставках. Здесь и интеллектуальный гуманоидный робот, способный выполнять различные команды, и новейшее сварочное оборудование, которое делает работу специалистов более эффективной и безопасной.
Герман Карцев, представитель компании по производству сварочных систем (Россия):
Цель нашей компании – обеспечить производство, разные отрасли нашей необъятной страны России и Республики Беларусь, качественным сварочным оборудованием для того, чтобы варить металлоконструкции, резервуары. Наше оборудование интересно тем, что у них установлены высокочастотные транзисторы, у них частота модуляции от 98 до 180 кГц. Нам это дает возможность обеспечить высокую точность сварки, устойчивость сварочных параметров, устойчивость к перепадам напряжения.
Повышение доли цифровой экономики в ВВП до уровня не менее 20 % – один из трендов стратегии устойчивого развития. Эту планку планируем взять к 2040 году.