Промышленно-инновационный форум собрал в Минске более сотни компаний из Беларуси, России и Китая

От передовых технологий в машиностроении до цифровой трансформации и даже конкурса сварщиков. Все это обширная программа белорусского промышленно-инновационного форума. Он стартовал 23 сентября и собрал более сотни компаний из Беларуси, России и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая площадка – это возможность не только обменяться профессиональным опытом и найти деловых партнеров, но и детально обсудить вопросы промышленного сотрудничества. Свои наработки презентовали представители промышленных предприятий и IT-сферы.

Андрей Дрык, директор по развитию и маркетингу выставочного предприятия «Экспофорум»:

То, что хочет промышленность, то, что может частный бизнес, и то, что могло бы более активно, хотя оно и активно участвует в процессе цифровизации нашей Беларуси, оно это все делается. Но единой платформы объединяющей пока что нет. Поэтому именно в рамках данной выставки и проводится наша конференция, которая позволит услышать друг друга государству, бизнесу и насущным потребностям предприятия. Потому что предприятие должно выходить на новый цифровой уровень. Может быть, даже с использованием искусственного интеллекта.