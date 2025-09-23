Лукашенко заслушал доклад председателя Брестского облисполкома

Самый южный регион Беларуси в этом году рассчитывает получить каравай зерновых (вместе с рапсом) более 2 миллионов 100 тысяч тон, чтобы превзойти уровень прошлых лет. Об этом доложил Президенту председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большая часть разговора была посвящена урожаю 2026 года, от сева озимых зерновых до обеспеченности удобрениями.

Впервые аграрии региона намолотили свыше полутора миллионов тонн зерна без учета рапса и кукурузы. Отдача с гектара в среднем – 45 центнеров, что на 8 центнеров больше прошлого года. Основа будущего урожая закладывается еще в период посевной. Именно на это ежегодно ориентирует хлеборобов Президент. Жесткая дисциплина и соблюдение агрономических сроков – неизменные требования Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко коснулся и темы промышленности. Ранее, назначая Петра Пархомчика руководителем области, глава государства поручал не уходить от вопросов отрасли, видеть, что происходит в промышленности, и подключаться к вопросам, которые сложно решаются. В том числе работать с директорами, помогать молодому министру. Обсуждали, в частности, работу флагманов белорусской промышленности – МТЗ, «Гомсельмаш», Белорусского металлургического завода, крупных предприятий Брестской области.

Отдельно остановились на работе проблемных производств. Еще один блок вопросов доклада посвятили взаимодействию с китайскими партнерами, с которыми у региона есть целый ряд перспективных проектов.