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Лукашенко заслушал доклад председателя Брестского облисполкома

23 сентября 2025 16:46
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Самый южный регион Беларуси в этом году рассчитывает получить каравай зерновых (вместе с рапсом) более 2 миллионов 100 тысяч тон, чтобы превзойти уровень прошлых лет. Об этом доложил Президенту председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большая часть разговора была посвящена урожаю 2026 года, от сева озимых зерновых до обеспеченности удобрениями.

Лукашенко заслушал доклад председателя Брестского облисполкома-2

Впервые аграрии региона намолотили свыше полутора миллионов тонн зерна без учета рапса и кукурузы. Отдача с гектара в среднем – 45 центнеров, что на 8 центнеров больше прошлого года. Основа будущего урожая закладывается еще в период посевной. Именно на это ежегодно ориентирует хлеборобов Президент. Жесткая дисциплина и соблюдение агрономических сроков – неизменные требования Александра Лукашенко.

Лукашенко заслушал доклад председателя Брестского облисполкома-4

Александр Лукашенко коснулся и темы промышленности. Ранее, назначая Петра Пархомчика руководителем области, глава государства поручал не уходить от вопросов отрасли, видеть, что происходит в промышленности, и подключаться к вопросам, которые сложно решаются. В том числе работать с директорами, помогать молодому министру. Обсуждали, в частности, работу флагманов белорусской промышленности – МТЗ, «Гомсельмаш», Белорусского металлургического завода, крупных предприятий Брестской области.

Отдельно остановились на работе проблемных производств. Еще один блок вопросов доклада посвятили взаимодействию с китайскими партнерами, с которыми у региона есть целый ряд перспективных проектов.

# Александр Лукашенко # Петр Пархомчик

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