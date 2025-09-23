Порядка 865 тысяч тонн загрязняющих веществ – экологическую безопасность обсудили с экспертом

Беларусь присоединилась к Всемирному дню без автомобиля еще в 2008 году. С каждым годом акция набирает обороты. 22 сентября во многих городах Беларуси прошли различные мероприятия – велопробеги, соревнования и выставки экотранспорта. В этот день всем автомобилистам предоставили право бесплатного проезда в городском общественном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и техпаспорта на машину. О том, готовы ли наши граждане пожертвовать своим комфортом и отказаться от автомобиля хотя бы на день, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
«Съезжаются со всех регионов» – насколько перегружены автодороги Минска, узнали у эксперта.
Михаил Свито, ведущий:
Насколько сейчас остро для Беларуси и Минска стоит вопрос экологической безопасности?
Максим Лысенко, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Этот вопрос остро стоит в целом мире, Беларусь – не исключение. Сегодня – в цифрах приведу пример: за 2024 год в атмосферный воздух было выброшено порядка 865 тысяч тонн загрязняющих веществ. Почти 48 % от мобильных источников, то есть от наших с вами автомобилей. Если мы говорим о городе Минске – это столица, есть свои нюансы. Порядка 86 % загрязняющих веществ от мобильных источников. То есть всего лишь 16 % от промышленных предприятий. Потому что мы знаем, что большинство автомобилей у нас зарегистрировано в городе Минске, поэтому есть нюансы. Почему промышленность? Мы видим, что из года в год крупные предприятия выносятся за пределы города Минска, на его окраину, где загрязняющие вещества меньше влияют на город.
Подробности в видео.
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