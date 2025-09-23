Порядка 865 тысяч тонн загрязняющих веществ – экологическую безопасность обсудили с экспертом

Беларусь присоединилась к Всемирному дню без автомобиля еще в 2008 году. С каждым годом акция набирает обороты. 22 сентября во многих городах Беларуси прошли различные мероприятия – велопробеги, соревнования и выставки экотранспорта. В этот день всем автомобилистам предоставили право бесплатного проезда в городском общественном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и техпаспорта на машину. О том, готовы ли наши граждане пожертвовать своим комфортом и отказаться от автомобиля хотя бы на день, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

«Съезжаются со всех регионов» – насколько перегружены автодороги Минска, узнали у эксперта.

Михаил Свито, ведущий:

Насколько сейчас остро для Беларуси и Минска стоит вопрос экологической безопасности?