Турчин: задача правительства – не допустить никакого обвала

Начинаем с «вопроса номер один»! Именно так, принимая с докладом премьер-министра, Президент охарактеризовал промышленную отрасль, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. ВВП демонстрирует небольшой рост, но, если разложить экспорт «по полочкам», то приросли за счет экспорта услуг.

А вот продажи товаров на внешние рынки «просели». И эти ошибки нужно исправлять – таково требование главы государства к правительству. При этом свои поручения Александр Лукашенко дополнил четкими глаголами: организовывать, напрягаться и продавать.