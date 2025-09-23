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Турчин: задача правительства – не допустить никакого обвала

23 сентября 2025 16:49
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Начинаем с «вопроса номер один»! Именно так, принимая с докладом премьер-министра, Президент охарактеризовал промышленную отрасль, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. ВВП демонстрирует небольшой рост, но, если разложить экспорт «по полочкам», то приросли за счет экспорта услуг.

А вот продажи товаров на внешние рынки «просели». И эти ошибки нужно исправлять – таково требование главы государства к правительству. При этом свои поручения Александр Лукашенко дополнил четкими глаголами: организовывать, напрягаться и продавать.

Турчин: задача правительства – не допустить никакого обвала-2

23 октября Президент провел экзамен по экономике для правительства Турчина. Telegram-канал «Пул Первого» акцентировал внимание подписчиков на дождливый прием премьер-министра во Дворце Независимости. У Беларуси сейчас сложный санкционный период с геополитической непогодой, но экономика развивается очень даже неплохо.

Турчин: задача правительства – не допустить никакого обвала-4

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Ничего не добавляет оптимизма – санкционное давление, какие-то решения, закрытие границ. То есть мы каждый день живем в каких-то ожиданиях очередных, как я говорю, черных лебедей. Поэтому мне кажется, что уже спокойной жизни точно не будет, будут возникать те или иные проблемы. Но наша задача – с ними эффективно справляться. И еще раз хочу повторить, задача правительства, чтобы, конечно, мы, дай бог, не допустили никакого обвала. Нельзя обеспечивать рост в ущерб другим показателям, особенно экономическим.

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# Александр Лукашенко # Александр Турчин

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