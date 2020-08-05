Игорь Петришенко посетил протезно-ортопедический восстановительный центр в Минске

Новости Беларуси. Государство нацелено на поддержку людей с ограниченными возможностями. 5 августа это подчеркнул вице-премьер Игорь Петришенко, посещая протезно-ортопедический восстановительный центр в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальность этого предприятия – в оказании медицинской, социальной, физической и профессиональной реабилитации в комплексе.

Здесь людям с ограниченными возможностями оказывают поддержку на всех уровнях: от изготовления инвалидных кресел-колясок, обучения ходьбе до оздоровительных услуг. На территории центра находятся госпиталь, реабилитационный центр и лечебный комплекс (несколько бассейнов, тренажерный зал, водолечебница и кабинеты для проведения физиопроцедур).

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Задача стоит, чтобы все те подходы, которые нужны для наших лиц с ограниченными возможностями, в особенности для детей, – мы все это собственными руками на собственных производственных мощностях производим.

Мы должны обеспечивать инвалидов. Практически где-то государство на себя берет порядка 60 % тех потребностей, в которых нуждаются – в средствах реабилитации и в средствах, которые им нужны для того, чтобы восстановить ту или иную функцию. Мы это все производим на этом предприятии.