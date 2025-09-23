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«Съезжаются со всех регионов» – насколько перегружены автодороги Минска, узнали у эксперта

23 сентября 2025 16:17
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Беларусь присоединилась к Всемирному дню без автомобиля еще в 2008 году. С каждым годом акция набирает обороты. 22 сентября во многих городах Беларуси прошли различные мероприятия – велопробеги, соревнования и выставки экотранспорта. В этот день всем автомобилистам предоставили право бесплатного проезда в городском общественном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и техпаспорта на машину. О том, готовы ли наши граждане пожертвовать своим комфортом и отказаться от автомобиля хотя бы на день, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Порядка 865 тысяч тонн загрязняющих веществ – экологическую безопасность обсудили с экспертом.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Сколько вообще в Минске автомобилей?

«Съезжаются со всех регионов» – насколько перегружены автодороги Минска, узнали у эксперта-2

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В Минске зарегистрировано порядка 900 тысяч автомобилей. Но нельзя забывать, что Минск – это столица, является центром притяжения. Сюда съезжаются со всех регионов также транспортные средства. Мы обеспечиваем безопасность дорожного движения.

Михаил Свито, ведущий:
Сергей Васильевич, какие самые перегруженные участки, дороги, улицы в Минске именно автомобилями?

Сергей Бабич:
Это, соответственно, все каркасные магистральные улицы, связующие между собой районы города Минска, приходящие в центр, такие как проспект Независимости, проспект Победителей, улица Притыцкого, также улица Маяковского. Все они отличаются большой плотностью транспортных средств. В принципе, работа и координация всех светофорных объектов, организация дорожного движения позволяет всем комфортно добраться из точки А в точку Б.

Подробности в видео.

Фото: pixabay

# Сергей Бабич # Экология # Автомобили # Ольга Бурлакова # Михаил Свито

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