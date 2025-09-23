«Съезжаются со всех регионов» – насколько перегружены автодороги Минска, узнали у эксперта

Беларусь присоединилась к Всемирному дню без автомобиля еще в 2008 году. С каждым годом акция набирает обороты. 22 сентября во многих городах Беларуси прошли различные мероприятия – велопробеги, соревнования и выставки экотранспорта. В этот день всем автомобилистам предоставили право бесплатного проезда в городском общественном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и техпаспорта на машину. О том, готовы ли наши граждане пожертвовать своим комфортом и отказаться от автомобиля хотя бы на день, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В Минске зарегистрировано порядка 900 тысяч автомобилей. Но нельзя забывать, что Минск – это столица, является центром притяжения. Сюда съезжаются со всех регионов также транспортные средства. Мы обеспечиваем безопасность дорожного движения.

Михаил Свито, ведущий:

Сергей Васильевич, какие самые перегруженные участки, дороги, улицы в Минске именно автомобилями?

Сергей Бабич:

Это, соответственно, все каркасные магистральные улицы, связующие между собой районы города Минска, приходящие в центр, такие как проспект Независимости, проспект Победителей, улица Притыцкого, также улица Маяковского. Все они отличаются большой плотностью транспортных средств. В принципе, работа и координация всех светофорных объектов, организация дорожного движения позволяет всем комфортно добраться из точки А в точку Б.

Подробности в видео.

Фото: pixabay