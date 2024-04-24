Шевцов: в тяжелейшие дни Александр Григорьевич был всегда в центре событий со своим народом

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Уважаемый Александр Григорьевич! Уважаемые делегаты VII Всебелорусского собрания! Я хочу выдвинуть на должность председателя Всебелорусского народного собрания Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Но позвольте сказать несколько слов об Александре Григорьевиче не как о Президенте, а как о лидере, потому что президенты есть в подавляющем большинстве стран мира. Только, к сожалению, далеко не каждый является лидером. К чему это приводит, мы видим с вами наглядно. Мы же продолжаем жить, создаем семьи, заботимся о будущем своих детей. Мы живем нормальной повседневной жизнью, самое главное – мирной. Не в этом ли настоящее человеческое счастье? Многим невдомек, что за всем этим – сложная, напряженная работа, опыт, профессионализм, врожденная интуиция, бессонные ночи нашего лидера Александра Григорьевича. В тяжелейшие дни для нашей страны Александр Григорьевич был всегда в центре событий со своим народом. И народ всегда стоял и будет стоять плечом к плечу со своим лидером, потому что Александр Григорьевич никогда не предаст и не позволит это сделать никому другому.

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