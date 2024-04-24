Шевцов: в тяжелейшие дни Александр Григорьевич был всегда в центре событий со своим народом
На ВНС аккредитованы 489 представителей различных СМИ. К Всебелорусскому народному собранию проявили интерес массмедиа из России, Китая, Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш телеканал продолжает следить за ходом проведения первого заседания. После выступления Президента делегаты утвердили повестку работы и приступили к выдвижению кандидатур в Президиум.
Что известно на данный момент, рассказала наш корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко. Она вышла на прямую связь со студией.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Первое заседание VII Всебелорусского народного собрания начало работу. В новом статусе – конституционном. Исторический момент. В соответствии с Основным законом, впервые предусмотрено тайное голосование, определяя Президиум, его председателя, заместителя.
В фойе Дворца республики впервые установлены кабинки для голосования и ящики для бюллетеней. Для работы Счетной комиссии предоставили малый зал. Кандидатов предлагали делегаты прямо в ходе собрания. На пост председателя Президиума делегаты выдвинули главу государства.
Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Уважаемый Александр Григорьевич! Уважаемые делегаты VII Всебелорусского собрания! Я хочу выдвинуть на должность председателя Всебелорусского народного собрания Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Но позвольте сказать несколько слов об Александре Григорьевиче не как о Президенте, а как о лидере, потому что президенты есть в подавляющем большинстве стран мира. Только, к сожалению, далеко не каждый является лидером. К чему это приводит, мы видим с вами наглядно. Мы же продолжаем жить, создаем семьи, заботимся о будущем своих детей. Мы живем нормальной повседневной жизнью, самое главное – мирной. Не в этом ли настоящее человеческое счастье? Многим невдомек, что за всем этим – сложная, напряженная работа, опыт, профессионализм, врожденная интуиция, бессонные ночи нашего лидера Александра Григорьевича. В тяжелейшие дни для нашей страны Александр Григорьевич был всегда в центре событий со своим народом. И народ всегда стоял и будет стоять плечом к плечу со своим лидером, потому что Александр Григорьевич никогда не предаст и не позволит это сделать никому другому.
Читайте также:
Иванец: конституционный статус ВНС накладывает серьезную ответственность на делегатов
Кочанова: будет экономика – мы и в дальнейшем сможем реализовывать все социальные гарантии
Рачков: людей очень волнует, как мы будем жить дальше в связи с обстановкой в мире